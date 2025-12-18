وزیر جهاد کشاورزی: ذخایر کالاهای اساسی کشور ۳۰ درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی عصر پنجشنبه در دیدار با آیت الله اعرافی گفت: برای نخستین بار در تاریخ این وزارتخانه، انحصار واردات نهادههای دامی شکسته شده و این اقدام موجب صرفهجویی یک میلیارد دلاری در منابع ارزی کشور شد.
وی با بیان اینکه رشد تولیدات داخلی طی ماههای اخیر چشمگیر بوده است، از تشکیل ستاد ویژه تأمین کالا در آستانه ایام پایانی سال خبر داد تا بازار کالاهای اساسی به ثبات برسد.
وی گفت: حمایت رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور در حوزه امنیت غذایی نقش تعیینکنندهای داشته است و با وجود تحولات بینالمللی و جنگهای منطقهای، جمهوری اسلامی ایران هیچ اختلالی در تأمین کالا و نان نداشت و حتی در استانهای پرجمعیت و گردشگر پذیر، از جمله مازندران، مردم با هوشمندی از خرید هیجانی پرهیز کردند.
وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: طی سال جاری، حدود ۲۵ میلیون تُن کالای اساسی وارد کشور شد که معادل ۱۶ تا ۲۵ درصد از نیاز امنیت غذایی کشور است.
وی گفت: با برنامهریزی دقیق و صدور مجوزهای جدید، ذخایر کالاهای اساسی نسبت به میزان مجاز ۳۰ درصد افزایش یافت و بدین ترتیب زنجیره تأمین در برابر هرگونه اختلال احتمالی مقاوم شد.
نوری قزلجه درباره مشکلات ارزی و اصلاح ساختارها گفت: با تعامل نزدیک با واردکنندگان، مسائل ناشی از تأمین نهادههای دامی ظرف یک هفته رفع شد و فساد چندینساله و انحصار واردات پایان یافت.
وی تصریح کرد: با حمایت دکتر پزشکیان، کنترل گروههای محدود در بازار نهادهها پایان یافت و حلقه بسته واردات برای همیشه شکسته شد.
وزیر جهاد کشاورزی در تشریح اقدامات وزارتخانه در حوزه قیمتگذاری و نظارت گفت: سودهای غیرمنطقی و نجومی که پیش از این در هر کشتی وارداتی به ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان میرسید، اکنون حذف شده است و واردات پرهزینه و خارجفروشی کالاهای اساسی از ۱۰ روز پیش متوقف شده و تولید داخلی با وجود خشکسالیها به روند رو به رشد خود ادامه داده است.
وی ابراز کرد: در تولید محصولات کشاورزی، رشد قابل توجهی حاصل شده است و تولیدات شیلاتی حدود ۳۰ درصد افزایش یافته، تولید شیر خام ۵ درصد بیشتر شده که معادل ۶۰۰ هزار تن است و تولید گوشت سفید و گوشت قرمز نیز به ترتیب یک و نیم و یک درصد رشد داشته است، هرچند تولید گندم به دلیل خشکسالی حدود سه میلیون تُن کاهش یافت، اما با افزایش سایر محصولات، تراز کلی حفظ شده است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به وضعیت بارندگیها گفت: در قم نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش بارش داشتهایم و سرعت کشت گندم از ۷۸ درصد به ۹۰ درصد رسیده است.
وی گفت: این عملکرد نشاندهنده رعایت برنامههای کشت و مدیریت منابع آب و خاک است و امیدواری برای برداشت مطلوب گندم و کالای استراتژیک کشور وجود دارد.
نوری قزلجه بیان کرد: برای ایام پایانی سال و ماه رمضان، ستاد ویژه تنظیم بازار تشکیل شده و تأمین کالاها ۳۰ درصد بیشتر از سال گذشته پیشبینی شده است تا مردم با وفور کالا و ثبات قیمت، سال را بدون دغدغه به پایان برسانند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته تنظیم بازار شب عید بدون تحمیل هزینه اضافی به بیتالمال انجام شد و هیچ شکایتی از کیفیت کالاها ثبت نشده است.
وی درباره صرفهجویی ارزی ابراز کرد: از اعتبار ۱۱.۵ میلیارد دلاری تأمین نهادههای کشاورزی سال گذشته، تنها از طریق اصلاح قیمتگذاری خارجی و خرید بهینه، یک میلیارد دلار صرفهجویی شد که این منابع مستقیماً به سفره مردم منتقل شده است.
وزیر جهاد کشاورزی درباره وضعیت قیمتها عنوان کرد: با وجود تولید فراوان، احساس گرانی در جامعه وجود دارد و قیمت تمامشده مرغ برای تولیدکننده ۱۳۷ تا ۱۳۸ هزار تومان است و گوشت گوسفند داخلی ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تومان فروخته میشود.
وی عنوان کرد: سال گذشته حدود ۱۲ میلیارد دلار برای حمایت از مردم اختصاص یافت، اما امسال تنها ۸ میلیارد دلار اختصاص یافته است و پیشنهاد شده برای سال آینده حداقل ۱۰ میلیارد دلار در کالابرگ معیشتی تخصیص یابد تا فشار اقتصادی بر مردم کاهش یابد.
نوری قزلجه درباره اصلاح نظام یارانهها گفت: پیشتر یارانهها در ابتدای زنجیره به واردکنندگان پرداخت میشد، اما بهترین روش پرداخت در انتهای زنجیره و به مصرفکننده نهایی است تا هدر رفت منابع به حداقل برسد.
وی ادامه داد: اقدامات ضد انحصاری همچنان ادامه دارد و بخش عمده شبکههای فساد حذف شده است و ظرف شش ماه آینده شرایطی برقرار خواهد شد که ابتکار عمل واردات کاملاً در دست دولت باشد.
