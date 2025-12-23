پزشکیان: وضعیت آب در کشور جزء مسائل حیاتی و خیلی فوری است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان رئیس جمهور با حضور در جلسه میز شورای اسلامی در خصوص موضوع آب, گفت: گزارشاتی که توسط نزدیک به ۸۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاهها تخصصهای مختلف در خصوص وضعیت آب کشور زحمت کشیده شده، اطلاعات خود را دستهبندی کرده و نوشته شده است ما در دولت بررسی کردیم و لازم بود همه نمایندگان مجلس را در این خصوص مطلع کنیم.
وی افزود: واقعیت آن است که مسیر وضعیت آب در کشور جز مسائل حیاتی و خیلی فوری در کشور است و اگر نتوانیم آن را مدیریت کنیم مشکلاتی که میتواند به وجود بیاورد به این سادگیها قابل درمان نیست.
رئیسجمهور در ادامه تصریح کرد: ما امسال تابستان همواره دلهره این را داشتیم که اگر آب طالقان نرسد و به تهران منتقل نشود، در مهرماه با کمبود آب مواجه میشویم. با چه فشاری و با چه هزینههای سنگینی آب را از آنجا منتقل کردیم و وقتی این آب را از آن منطقه آوردیم، معنایش این است که به جای دیگری که باید آب میرسید، دیگر نمیرسد یا کمتر میرسد.
وی افزود: ما یک جا را درست میکنیم، اما ممکن است ده جای دیگر به خاطر این مداخلات ما آسیب ببیند. واقعیت این است که به طور کلی، بدون قصد ورود تخصصی به موضوع باید بگویم، آنچه به عنوان یک نگاه کلی به ذهن من میرسد، این است که در توسعه تهران، کرج، اطراف تهران و قزوین، این مناطق دیگر امکان بارگذاری جمعیت اضافه را ندارد و باید همه به این جمعبندی برسیم.
پزشکیان اظهار کرد: اگر قرار باشد یکی بگوید ما آب داریم و دیگری بگوید مسئله دیگری وجود دارد، واقعیت این است که امروز تهران در آلودگی هوا هم دچار مشکل است و این ناشی از بارگذاریهایی است که انجام شده است. مسئلهای که اکنون به صورت اورژانسی با آن مواجه هستیم، آب است.
وی ادامه داد: اساتید، کارشناسان و خبرگان از نظر کشاورزی، آبیاری، جامعهشناسی، اقتصادی و مدیریتی در کنار هم نشستهاند و این گزارش را جمعبندی و ارائه کردهاند. ما اکنون برای بسیاری از مسائل از اساتید دانشگاه و خبرگان میخواهیم که به ما کمک کنند، نسخه بنویسند و بگویند چه باید بکنیم.
رئیسجمهور عنوان کرد: تمام قوانینی که از اول انقلاب تا امروز نوشته شده، بر اساس آماری که این عزیزان ارائه دادهاند، نشان میدهد وضعیت آب کشور روزبهروز بدتر شده است. قانون نوشتهایم، اصلاح کردهایم، اما منحنیها نشان میدهد شرایط بدتر شده و قوانین مشکل ما را حل نکردهاند، ل لذا باید به تصمیمات خودمان برگردیم و ببینیم چه کردهایم که به جای اصلاح، وضعیت بدتر شده است.
وی بیان کرد: امروز بر اساس مطالعات بینالمللی و گزارش اساتید، روند کشور از نظر آب بحرانی است و تقریباً همه استانها مشکل آب دارند. این مشکلات فقط با تقسیم آب حل نمیشود؛ اقتصاد، نوع کشت، روش آبیاری، بارگذاری و مدیریت همه مشکل دارند و رشد غیرعلمی و غیرکارشناسی اتفاق افتاده است.
رئیسجمهور با بیان آنکه امروز همه استانها با مشکل آب مواجهاند، خاطر نشان کرد: اختلافات بین استانها از جمله اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و یزد بر سر آب وجود دارد. مردمی که برای انقلاب جان دادهاند، امروز بر سر آب دچار اختلاف شدهاند و حق هم دارند، اما مسئله آب به این سادگی قابل حل نیست.
وی ادامه داد: ما از اساتید دانشگاه درخواست کردیم و آنها در مدت حدود سه تا چهار ماه دستورالعملی ارائه دادند و قرار شده در ۱۲ منطقه آبریز، دانشگاهیان، کارشناسان و مدیران کنار هم بنشینند و برای هر منطقه نقشه راه تدوین کنند. این تصمیمات بر اساس دادههای جهانی، مشورتهای بینالمللی، منطق علمی و تجربه اتخاذ میشود.
پزشکیان اظهار کرد: از نمایندگان مجلس درخواست من این است که به نخبگان و دانشگاهیان اعتماد کنیم و بر اساس نظر کارشناسی و با کمک همین اساتید مشکلات را حل کنیم. اگر در اجرا مشکلی ایجاد شود، کارشناسان بهراحتی آن را اصلاح میکنند، اما تصمیمگیری بدون علم و تخصص ما را به همین وضعیت رسانده است.
وی بیان کرد: امروز در کنار مسئله آب، در حوزه محیط زیست، مسائل اجتماعی، مدیریت و سیاست خارجی نیز همین رویکرد کارشناسی را دنبال میکنیم. بدون نظر کارشناسی و بدون انسانهای دلسوز، قادر نخواهیم بود از بحرانهایی که پیشرو داریم عبور کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به اهمیت استطاعت مالی برای حل مشکلات، گفت: ما بر اساس توان مالی، توان کارشناسی و استطاعت موجود برنامهها را اجرا میکنیم. اگر کسی معتقد است راه بهتری وجود دارد، بیاید کمک کند؛ مملکت متعلق به همه ماست و هر کسی که میتواند مسئولیتی بپذیرد، میدان باز است. از سویی مشکلات کشور گسترده است و هر کس بتواند در سطح استان یا شهرستان مسئولیت بپذیرد و مشکلی را حل کند، ما استقبال میکنیم. همه تحلیلها نشان میدهد که مشکل آب وجود دارد و تشدید خواهد شد و این یک واقعیت است.
پزشکیان در ادامه متذکر شد: اگر قرار است مشکل آب را حل کنیم، باید با هم، با همدلی، وحدت و تکیه بر نظر کارشناسی پیش برویم. اگر کسی راهحل دیگری دارد، آن را در یک استان اجرا کند تا نتیجه آن مشخص شود. امیدوارم با همفکری، همیاری و اعتماد به نظر متخصصان بتوانیم بر این بحرانها غلبه کنیم و کشور را از این شرایط عبور دهیم.
رئیسجمهور در ادامه گفت: اینکه ما بگوییم ۴۰۰ میلیارد متر مکعب بارندگی داریم، که البته داریم، و از سویی بگوییم که این آبها را مدیریت نمیکنیم، نمیتوانیم مشکلات را حل کنیم. مشکل این است که در شرایط فعلی همه استانها بدون استثنا با مشکل آب مواجه هستند.
وی ادامه داد: از طرفی اینکه ما میگوئیم هر کس که میتواند کمک کند به جلو بیاید، به معنای آن نیست که دولت برنامه ندارد.
پزشکیان اظهار کرد: هم مجلس و نمایندگان محترم که اینجا نظرات خودشان را گفتند، ما با هم میتوانیم بنشینیم و راه درست را پیدا کنیم و در راه درست به یکدیگر کمک کنیم تا به جلو برویم.
وی متذکر شد: انشاءالله این روند را حالا کمیسیونهای مربوطه، اجتماعی، اقتصادی، آبخیزداری و کشاورزی، چون همه اینها به همدیگر وصل هستند، با همدیگر دست به دست هم بدهیم و از این وضعیتی که در آن گرفتار شدهایم بیرون بیاییم.
رئیسجمهور عنوان کرد: ما با هم میتوانیم مشکل مملکت را حل کنیم. من همیشه گفتهام همکاری کردن و همراهی کردن است که نتیجه میدهد، زیرا مشکلات با تنها کار کردن حل نمیشود. ما به تنهایی قادر نیستیم این کار را انجام دهیم. هر چند ما در دولت کار خودمان را انجام میدهیم، اما کمک شما، کمک مجموعه، همدلی و همزبانی میتواند کاری را انجام دهد که هیچ گروهی به تنهایی قادر به انجام آن نیست.
پزشکیان ضمن تشکر از رئیس و نمایندگان مجلس، تاکید کرد: انشاءالله بتوانیم با همراهی و همدلی این راه را با قدرت پیش ببریم و حتماً هم به حول و قوه الهی این راه را به پیش خواهیم برد.
