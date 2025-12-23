به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، در جلسه بررسی وضعیت آب کشور با حضور رئیس‌جمهور در مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، موضوع آب است و این مسئله‌ای نیست که بتوان به‌صورت سرسری و بدون برنامه‌ریزی درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: نقطه‌نظرات دوستان را تا حد امکان شنیدم و مطالب مطرح‌شده، به‌نظر من، مطالب درستی است و فرمایشات ارائه‌شده قابل تأمل و تحمل است.

علی‌آبادی تصریح کرد: اما مسئله اصلی ما ندانستن مشکل نیست. همه می‌دانیم که با کمبود آب مواجه هستیم، در منطقه‌ای خشک قرار داریم و تحت تأثیر تغییر اقلیم هستیم. تغییر اقلیم باعث نابجایی و نابهنگامی بارش‌ها شده و این موضوع نیز برای همه روشن است. همچنین می‌دانیم که توزیع آب مناسب نیست. برای نمونه، در بندرعباس شاهد بارشی بودیم که بیش از ۳۳۰۰ درصد نسبت به روز مشابه سال گذشته افزایش داشت.

وی ادامه داد: این بارش‌ها، همان‌طور که اشاره شد، زیرساخت مناسب برای نگهداری نداشت. بخشی از آب به دریا رفت، اما خوشبختانه بخشی دیگر در پشت سازه‌های ایجادشده ذخیره شد و توانستیم از این فرصت برای تأمین آب شرب و کشاورزی بخشی از مردم، دست‌کم برای مدتی، استفاده کنیم.

وزیر نیرو خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نابجایی و نابهنگامی بارش‌ها برای کشور خسارت‌زا خواهد بود و وضعیت منابع آبی ما متغیر است. این شرایط نمی‌تواند پایدار باشد. در حوزه محیط‌زیست نیز وضعیت مطلوبی نداریم؛ برداشت‌های نابجا و نابهنگام انجام شده، با پدیده‌هایی مانند فروچاله و فرونشست زمین مواجه هستیم و بسیاری از نقاط کشور امروز دچار مشکل‌اند. همه این مسائل را می‌دانیم.

وی گفت: آنچه کمتر به آن پرداخته‌ایم، یافتن راه‌حل مشترک و ایجاد یک تحول واقعی برای تغییر شرایط است. نتیجه اقدامات گذشته، وضعیت فعلی است که همگی می‌دانیم مطلوب نیست.

علی‌آبادی افزود: همکاری ما با دانشگاه تهران با همین هدف آغاز شده است؛ اینکه بتوانیم این وضعیت را متحول کنیم و از دیدگاه‌های دانشگاهیان بهره بگیریم. خوشبختانه به نوعی اجماع رسیده‌ایم، هرچند هنوز در ابتدای راه قرار داریم.

وی در پایان تأکید کرد: فرمایشات آقای دکتر ابراهیمی را درست می‌دانم و آمادگی داریم دیدگاه‌های دوستان را دریافت کنیم، بشنویم و با همکاری یکدیگر به راه‌حلی برسیم که بتواند شرایط موجود را تغییر دهد.

وزیر نیرو گفت: بدون تردید ما نیازمند این هستیم که تحولات بنیادی و اساسی در حقیقت رخ انجام دهیم. بدون شک در بسیاری از مناطق باید کشت بعضی محصولات را کنار بگذاریم، الگوهای کشت را باید عوض کنیم، بایستی در برخی از مناطق اساساً تصمیمات بزرگ‌تر هم بگیریم.

علی‌آبادی اظهار کرد: این‌ها نکاتی است که در جلسات ما با دوستان دانشگاه درباره آن‌ها مفصل صحبت شده است. من درخواست می‌کنم از مجلس شورای اسلامی، حالا که این‌قدر محبت دارند، وقتی را اختصاص بدهند تا ما یک گزارش جامعی را من بتوانم خدمتتان تقدیم کنم.