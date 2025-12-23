به‌گزارش خبرگزاری مهر، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در مراسم گرامیداشت پژوهشگران و فناوران برگزیده که در سالن شهید قاسم سلیمانی این سازمان برگزار شد، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در مدیریت بحران افزود: سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران همواره از دستاوردهای پژوهشگران و اساتید بهره‌مند بوده است و برنامه‌هایی مانند آموزش مواجهه با مخاطرات مبتنی بر واقعیت مجازی در برنامه‌های مدیریت بحران تهران تعریف شده است.

نصیری با مرور دستاوردهای پژوهشی سازمان در بازه زمانی ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ گفت: در این دوره ۱۸ کمیته اندیشه‌ورز فعال تشکیل شده، ۱۲ کتاب و ۱۶ فصلنامه علمی‌منتشر شده، ۱۸ مقاله ارائه شده، ۲۰ مقاله علمی منتشر و ۱۵ پروژه پژوهشی تعریف شده است.

وی با اشاره به انتشار فصلنامه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در این دوره مدیریت شهری بیان داشت: در حال حاضر فصلنامه هم از وزارت ارشاد، هم از وزارت علوم و هم مرکز مطالعات شهرداری دارای مجوز است و هیأت تحریریه آن از پژوهشگران و اساتید مطرح تشکیل شده است. ضمن آنکه موضوعات مجله نیز از صرف زلزله، به سایر موضوعات مانند سیل و فرونشست و … گسترش یافته است.

نصیری درباره پروژه‌های پژوهشی این سازمان گفت: اکنون ۶ پروژه پژوهشی جاری، ۱۱ پروژه مصوب در انتظار و ۶ پروژه خاتمه یافته است.

انتشار دو زبانه فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران

نصیری در این جلسه از انتشار فصلنامه علمی دانش پیشگیری و مدیریت بحران به صورت دو زبانه (فارسی و انگلیسی) خبر داد و افزود: تاکنون ۲۰۳ جلسه کمیته اندیشه‌ورز تشکیل شده است که تعداد کل اعضای کمیته تخصصی اندیشه‌ورز ۲۸۸ نفر شامل ۲۳ دانشگاه، ۱۰ پژوهشگاه و مرکز تحقیقات و ۳۴ سازمان مردم نهاد است.

پروژه‌های سازمان مدیریت بحران شهر تهران در فناوری‌های نوین

اعظم کشاورزی رئیس اداره نوآوری و توسعه سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز در این جلسه از بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران سخن گفت و افزود: در این راستا برنامه‌هایی مانند آموزش مواجهه با مخاطرات مبتنی بر واقعیت مجازی، پیاده سازی دستیار هوش مصنوعی و کمیته اندیشه‌ورز فناوری‌های نوین و هوشمندسازی در برنامه‌های مدیریت بحران تهران تعریف شده است.

پشتوانه علمی سازمان مدیریت بحران تهران در جریان جنگ ۱۲ روزه

علی شمسی پور رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهرداری تهران نیز در این مراسم اظهار داشت: یک زنجیره تولید علم از ایده تا پردازش، فرآوری و نهایتاً حل مساله و تولید ثروت و قدرت وجود دارد. این زنجیره تا سطح مناسبی در کشور شکل گرفته و در مجموعه شهرداری توجه ویژه‌ای به آن شده است. این موضوع نشان می‌دهد تلاش شده در اداره کشور و به خصوص شهر تهران علم پایه باشد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با بیان اینکه از مهم‌ترین محصولات دانشگاه‌ها نیروهای انسانی آن هستند، بیان داشت: تلاش کردیم از این نیروها در تصمیم گیری‌های مجموعه شهرداری تهران استفاده کنیم.

شمسی پور تصریح کرد: بخشی از دلایل موفقیت کار ارزنده‌ای که سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در جنگ ۱۲ روزه انجام داد، به خاطر پشتوانه علمی‌و پژوهشی این سازمان است.

در این مراسم برخی از پژوهشگران نیز به بیان نقطه نظرات خود در خصوص اهتمام به موضوعات پژوهشی در تصمیم گیری‌ها پرداختند.

همزمان با هفته پژوهش، از پژوهشگران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران تقدیر و دستاوردهای پژوهشی سازمان در بازه زمانی ۴ ساله معرفی شد.