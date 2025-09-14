به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی رئیس و معاونان دانشگاه خواجه‌نصیرالدین طوسی با رئیس و مدیران سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با هدف توسعه همکاری‌های مشترک برگزار شد. در این نشست، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، گزارشی از اقدامات انجام‌شده در «جنگ تحمیلی ۱۲ روزه» و فعالیت‌های مرتبط با ارزیابی خسارات، تقسیم‌بندی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده و نحوه توزیع امکانات ارائه کرد.

وی همچنین اقدامات انجام گرفته در حوزه‌های اطفای حریق، آواربرداری، اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان و راه‌اندازی گروه‌های جهادی را تشریح کرد و از پیگیری منسجم ایمنی در تهران و شکل‌گیری ساختار HSE در تمامی بخش‌های شهرداری خبر داد.

حمیدرضا دخت‌تقی‌راد رئیس دانشگاه خواجه‌نصیر، نیز ضمن قدردانی از مسئولیت‌پذیری سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سه ویژگی مهم اقدامات این سازمان را «پای کار بودن»، «پیشتاز بودن» و «کار تیمی» برشمرد و تأکید کرد دانشگاه آماده بهره‌گیری از این تجربیات در مسیر همکاری‌های مشترک است. او ظرفیت‌های دانشگاه را شامل سالن‌های ورزشی، نیروهای دانشجویی برای اقدامات جهادی و متخصصان فنی در حوزه مقاوم‌سازی و رفع خسارات دانست و افزود: باید برای بدترین شرایط آماده باشیم؛ از جمله در حوزه فاوا، حملات سایبری و ارتباطات که اهمیت آن در جنگ اخیر آشکار شد.

در ادامه، رضا کرمی محمدی استاد دانشگاه، استفاده از پتانسیل ۱۰۰ هزار نفر نیروی انسانی دانشگاه‌ها را فرصتی ارزشمند خواند و بر ضرورت همکاری در زمینه‌هایی همچون طراحی نقشه‌های تخلیه اضطراری، آموزش اطفای حریق، ارتقای فرهنگ سایبری، مدیریت بحران‌های بهداشتی و تشکیل تیم‌های واکنش سریع تأکید کرد.

علی نصیری نیز با اشاره به وجود ۲۱ کمیته تخصصی اندیشه‌ورز در سازمان، از آمادگی برای بهره‌گیری از توان علمی استادان دانشگاه خبر داد و پیشنهاد کرد ایجاد یک الگوی نوین مدیریت بحران با محوریت دانشگاه‌ها، از دانشگاه خواجه‌نصیر به‌عنوان پایلوت آغاز شود.

در پایان، طرفین بر همکاری مشترک در محورهایی چون آموزش، ارزیابی ایمنی ساختمان‌ها، تمرین‌های عملیاتی، طراحی پروتکل‌ها و کار علمی مشترک به توافق رسیدند. همچنین رئیس دانشگاه و همراهانش از مرکز عملیات اضطراری و خودروی فرماندهی سازمان بازدید کردند.