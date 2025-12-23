به گزارش خبرگزاری مهر، بوت‌کمپ رقابتی «جمعی نو» با هدف شناخت، ارزیابی و تعامل با کنشگران محلی حوزه جمعیت و فرزندآوری، با حضور اساتید و صاحب‌نظران در حوزه خانواده و جمعیت در قالب یک فرآیند سه‌مرحله‌ای شامل تست‌های روانشناسی، بازی‌های گروهی و مصاحبه‌های فردی برگزار شد.

مریم اردبیلی رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در این رویداد با اشاره به وضعیت نگران‌کننده جمعیت کشور گفت: وضعیت جمعیتی کشور نابسامان است و علی‌رغم دغدغه‌ها و تأکیدات مکرر، نتایج تلاش‌های انجام‌شده در سال‌های اخیر دلگرم‌کننده نبوده است. تصویب قانون جوانی جمعیت اقدامی مهم بود اما این قانون به‌تنهایی برای حل مسئله جمعیت کافی نیست.

وی تصریح کرد: سیاست‌گذاری و مشوق‌های دولتی در حوزه جمعیت، ضروری و اثرگذار هستند و سیاست رسمی کشور باید صراحتاً از افزایش جمعیت حمایت کند، اما تصور اینکه صرفاً با تصویب یک قانون، مسئله جمعیت حل شود، خوش‌خیالی است. کاهش نرخ باروری همچنان ادامه دارد و این روند از سال ۱۳۹۵ تاکنون متوقف نشده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با اشاره به آمارهای موجود اضافه کرد: نرخ باروری کشور در سال‌های گذشته حدود ۱.۴۵ بوده و برآوردها نشان می‌دهد که این عدد در سال جاری حتی به زیر ۱.۴ نیز رسیده است. این در حالی است که حداقل نرخ جایگزینی جمعیت ۲.۱ و نرخ هدف‌گذاری‌شده در قانون ۲.۵ فرزند است.

اردبیلی با اشاره به نقش کنشگری مردمی در حل مسئله جمعیت گفت: اگر حتی بهترین و بی‌نقص‌ترین قوانین هم بدون کار عمیق فرهنگی، اجتماعی و مردمی اجرا شوند، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید؛ امید اصلی من در حوزه جمعیت، نه صرفاً قوانین و مصوبات، بلکه کنشگران فعال و متعهد در میدان‌های اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: متأسفانه در سال‌های گذشته از ظرفیت عظیم کنشگری مردمی به‌درستی استفاده نشده و در برخی موارد، تصور شده که اتصال کامل کنش مردمی به ساختارهای حاکمیتی پاسخگوست، در حالی که این نگاه آسیب‌زاست. کنش مردمی نباید به استخدام مدل‌های رسمی سیاست‌گذاری درآید.

مشاور زنان و خانواده شهردار تهران با اشاره به غلبه نگاه‌های منفی در برخی فعالیت‌های فرهنگی حوزه جمعیت گفت: تمرکز بیش از حد بر تصویرسازی‌های منفی، مانند ایجاد ترس و وحشت از آینده یا برجسته‌سازی افراطی پیامدهای منفی کم‌فرزندی، تأثیر مثبتی بر تصمیم مردم برای فرزندآوری ندارد. آنچه اثرگذار است، ایجاد تصویر مثبت، امیدبخش و جذاب از خانواده و آینده فرزندآوری است.

اردبیلی ادامه داد: نمی‌توان یک نسخه واحد برای همه اقشار جامعه پیچید؛ طراحی‌های یکپارچه و بالا به پایین که بدون شناخت دقیق مخاطب اجرا می‌شوند، عملاً اثربخش نیستند. کنشگر محلی باید جامعه هدف خود را به‌خوبی بشناسد و با هم‌آفرینی، برای حل مسئله اقدام کند.

وی با اشاره به ضرورت هم‌افزایی نقش‌ها در موضوع زنان و خانواده گفت: نباید این دوگانه نادرست ایجاد شود که زنان برای فرزندآوری ناچار به کنار گذاشتن تحصیل، پیشرفت و کنشگری اجتماعی هستند. این نگاه هم به زنان خانه‌دار آسیب می‌زند و هم با الگوی سوم زن مسلمان ایرانی که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب است، در تضاد است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران خاطرنشان کرد: زنان ایرانی می‌توانند همزمان مادر باشند و مسیر رشد فردی و اجتماعی خود را ادامه دهند؛ شکستن انگاره‌های غلط درباره فرزندآوری و ایجاد تصویر مثبت از مادری، یکی از کلیدهای اصلی حل مسئله جمعیت است.

گفتنی است این بوت‌کمپ به‌عنوان مقدمه‌ای برای همکاری بلندمدت کنشگران محلی با معاونت جوانی جمعیت مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران طراحی شده است.