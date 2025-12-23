صدیقی: آموزش حلقه مفقوده امر به معروف در جامعه امروز است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صدیقی عصر سه‌شنبه در جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر شهرستان آستارا که در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: امر به معروف و نهی از منکر از آموزه‌های بنیادین قرآن است و آیات متعددی از جمله آیه ۱۰۴ سوره آل‌عمران بر نقش آن در حفظ شرافت امت اسلامی تأکید دارد و ادامه حیات فرهنگی و اخلاقی جامعه در گرو زنده نگه داشتن این فریضه است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان اسلام در عرصه‌های فرهنگی و رسانه‌ای برای ضربه‌زدن به جامعه اسلامی صف‌آرایی کرده‌اند، افزود: نباید منفعل باشیم، خداوند در داستان طالوت و جالوت وعده داده است که یاری الهی شامل حال کسانی می‌شود که در مسیر حق ایستادگی کنند.

اجرای سه‌سطحی اصل هشتم قانون اساسی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با بیان اینکه اصل هشتم قانون اساسی امر به معروف را محدود به یک نهاد نکرده است، گفت: این اصل در سه سطح تعریف شده؛ مردم نسبت به مردم، مردم نسبت به حاکمیت و حاکمیت نسبت به مردم؛ اگر مردم حاکمیت را از خود بدانند، جذب فرهنگ‌های وارداتی نمی‌شوند.

او افزود: کم‌کاری ما در برخی حوزه‌ها باعث شده است بخشی از نوجوانان و جوانان به سمت الگوهای بیگانه گرایش پیدا کنند، برخوردهای تند با جوانان نتیجه معکوس دارد حتی خدا به موسی (ع) دستور می‌دهد با فرعون با گفتاری نرم سخن بگوید.

آموزش؛ مأموریت اصلی ستاد

صدیقی با اشاره به اینکه یکی از مأموریت‌های بزرگ ستاد، آموزش است، اظهار کرد: آموزش‌های پایه، عمومی، سبک زندگی، مربی‌گری و خانواده متعالی در دستور کار قرار دارد و خانواده‌ها باید این آموزش‌ها را جدی بگیرند زیرا نجات جامعه از مسیر آگاهی می‌گذرد.

او افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با ثبت‌نام در سامانه setad-abm.ir از دوره‌های آموزشی بهره‌مند شوند.

جنگ امروز، جنگ ادراکی است

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با تأکید بر اینکه شرایط امروز با دوران دفاع مقدس متفاوت است، گفت: آن روز سینه‌ها در برابر گلوله بود، امروز باید فکر و ذهن را در برابر جنگ ادراکی دشمن سپر کرد. دشمن تلاش می‌کند عقل و هویت نسل جوان را از بنیان تغییر دهد.

وی ادامه داد: نوجوانی و جوانی دوره‌ای بسیار حساس است. یک برخورد تند می‌تواند جوان را برای همیشه از ما دور کند. محبت، آرامش و گفت‌وگو باید اساس تربیت باشد.

شبکه‌های سازمان‌یافته برای ترویج بی‌حجابی

صدیقی با اشاره به فعالیت شبکه‌های هدفمند در استان گفت: در سال‌های اخیر شبکه‌ای فعال شده بود که با دانش‌آموزان، دانشجویان و مادران ارتباط می‌گرفت تا آغاز سال تحصیلی با بی‌حجابی کامل همراه باشد. دشمن تلاش می‌کند القا کند که حاکمیت مانع رشد جوانان است.

او افزود: در حالی که انقلاب اسلامی زنان را از ذلت به عزت رساند. امروز زنان در پزشکی، ورزش، داوری بین‌المللی و عرصه‌های علمی پیشتاز هستند.

هدف دشمن؛ فروپاشی خانواده

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان با بیان اینکه دشمن نه فقط زن و مرد، بلکه بنیان خانواده را هدف گرفته است، گفت: دشمن می‌خواهد کانون خانواده را از هم بپاشد. ما باید حقایق را برای مردم تبیین کنیم، در کتیبه‌های هخامنشی نیز زنان با پوشش کامل دیده می‌شوند؛ این نشان‌دهنده اصالت فرهنگی ماست.

نقش دستگاه‌های حاکمیتی در کاهش آسیب‌ها

صدیقی با اشاره به اینکه اکثر دستگاه‌های حاکمیتی در آستارا دارای شورای امر به معروف هستند، افزود: هدف از تشکیل این شوراها کاهش آسیب‌های اجتماعی و اداری است. برخلاف تبلیغات دشمن، ستاد امر به معروف برای سخت‌گیری تشکیل نشده، بلکه برای کمک به اصلاح امور و حمایت از مردم است.

وی ادامه داد: بسیاری از فسادهای اداری با اجرای صحیح امر به معروف قابل اصلاح است. هیچ‌کس نمی‌تواند خود را مبرا بداند؛ همه ما وابسته به یک دستگاه هستیم و باید پاسخ‌گو باشیم.

لزوم برخورد با منکرات اداری

دبیر ستاد امر به معروف گیلان در پایان گفت: در شوراهای امر به معروف دستگاه‌ها باید منکرات اداری شناسایی و برای رفع آنها اقدام شود. هر دستگاه موظف است گره‌های موجود را باز کند و اجازه ندهد مشکلات انباشته شود.