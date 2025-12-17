صدیقی: امر به معروف باید با آگاهی به جوانان آموزش داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی صدیقی عصر چهارشنبه در همایش مدیران و معاونت‌های ستاد امر به معروف و نهی از منکر شرق گیلان اظهار کرد: همکاری و همسویی دستگاه‌های اجرایی و مردم، شرط موفقیت در نهادینه‌سازی فرهنگ امر به معروف است.

وی با تأکید بر جایگاه فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تحقق آن را نیازمند همراهی همه دستگاه‌ها و مردم دانست و افزود: رویکرد ستاد قهری و سلبی نیست و هدف ما کمک به جامعه برای ترویج فرهنگ معروف و کاهش منکر است.

صدیقی همچنین انگیزه اصلی برگزاری این همایش را بازخوانی مأموریت‌های ستاد در حوزه‌های مختلف فرهنگی و نظارتی عنوان کرد و گفت: هدف ما هموار کردن راه‌های پر تلاطم ایجاد شده توسط دشمنان است.

وی افزود: اساس مأموریت ستاد آموزش است تا در سایه امر به معروف بتوانیم جوانان را آگاه کنیم و آنان را در مسیر الهی هدایت کرده و هویتشان را تقویت کنیم.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان تأکید کرد: در انجام این مأموریت خطیر باید تلاش کنیم با ایجاد جذابیت در آموزش‌ها، رشد و تعالی خانواده‌ها را در چارچوب قوانین دین اسلام محقق کنیم.

صدیقی بر لزوم آموزش در فضای حقیقی و مجازی نیز تأکید کرد و گفت: اگر آموزش‌ها جدی گرفته نشوند، به جای هدایت، جامعه دچار آسیب و تخریب خواهد شد.

وی درباره نظارت‌ها افزود: نظارت باید در قالب دو رویکرد شورای امر به معروف و تشکل‌های مردمی انجام شود و رسالت‌های ستاد به خوبی در جامعه تبیین شود.

دبیر ستاد امر به معروف گیلان همچنین به حمایت از آمران به معروف اشاره کرد و گفت: شعبه‌های امر به معروف در سراسر استان فعال هستند و اقدامات مؤثری انجام شده است. آمرانی که مورد ضرب و شتم قرار گیرند، توسط دستگاه‌های قضائی مورد حمایت قرار می‌گیرند.

صدیقی با بیان اینکه دشمنان در پی تخریب بنیاد خانواده هستند، گفت: در سایه امر به معروف و با بهره‌گیری از جاذبه‌ها و رأفت اسلامی می‌توان جامعه را از آسیب‌ها نجات داد.

«بهزاد مرتمی» دادستان عمومی و انقلاب اسلامی رودسر نیز در این همایش با اشاره به وصیت‌نامه شهدا و موضوع حجاب، گفت: شهدا رفتند تا انقلاب اعتلا پیدا کند و ما باید پاسدار خون آن‌ها باشیم.

وی افزود: مسئولیت ما سنگین است و باید موضوع حجاب را در جامعه تبیین و فرهنگ آن را نهادینه کنیم.