صدیقی: رستگاری جامعه در گرو اجرای دقیق فریضه امر به معروف است

شفت- دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر گیلان گفت: برای رسیدن به سعادت و رستگاری، باید امر به معروف و نهی از منکر را به‌درستی اجرا کنیم و این وظیفه‌ای همگانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی صدیقی ظهر سه شنبه در جشنواره «مفلحون امر به معروف و نهی از منکر» با اشاره به اینکه امر به معروف باید از دل مردم تشکیل شود، اظهار کرد: باید اراده‌های جمعی را تقویت کنیم در این صورت به راحتی می‌توانیم به جامعه سر و سامان ببخشیم.

وی با تاکید بر جامعیت قانون مربوطه افزود: قانون حمایت از عاملان به معروف و ناهیان از منکر بسیار جامع است همان‌طور که در ماده ۱۷ این قانون نیز تصریح شده، برادران بسیجی ما مکلف به تذکر لسانی شده‌اند و باید در کنار آحاد مردم جمع شوند و رهبری افراد و ایفای نقش‌ها را در دست بگیرند.

صدیقی ستاد امر به معروف و نهی از منکر را یک نهاد فرهنگی، نظارتی و مردم‌پایه دانست و بیان کرد: این ستاد با تأسیس تشکل‌های مختلف، حد واسط بین حاکمیت و مردم است. ستاد امر به معروف پیش از آنکه یک نهاد حاکمیتی باشد، یک نهاد شرعی است و جایگاه خود را از قرآن الهام گرفته است.

وی اضافه کرد: اگر ما بخواهیم به رستگاری برسیم و «مُفلح» شویم، باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم لذا باید به تبیین دقیق این فریضه بپردازیم.

کد خبر 6629639

