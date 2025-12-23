تهران میزبان آوای ماندگار فرزندان سرزمین ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، امسال فرهنگسرای اشراق میزبان بیش از ۳۵۰ گروه سرود برگزیده تهران است که طی سه روز به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.
رحیم نادعلی معاون فرهنگی سپاه تهران با اعلام این خبر اظهار داشت: استقبال گروههای فعال سرود در تهران از جشنواره سرود فجر بسیار چشمگیر بود و کیفیت آثار به گونهای بود که انتخاب گروههای شرکت کننده برای هیأت داوران بسیار سخت بود.
وی افزود: طی سالهای اخیر کیفیت و کمیت تولیدات هنری در بخش سرود بسیار افزایش یافته و استعدادهای جوان در بخشهای مختلف مانند شعر و موزیک بسیار درخشان است و ما امیدواریم چنین جشنوارههایی باعث رشد و شکوفایی استعدادهای جوان در عرصه تولید محتوای انقلابی و اسلامی بشود.
