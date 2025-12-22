به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مصطفی حسینی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت ۹ دی و سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی، گفت: امروز فعالان هنری، رسانهای و فضای مجازی در خط مقدم جبهه فرهنگی قرار دارند و این فعالان باید همانند نیروهای نظامی با همافزایی، هماهنگی و رویکرد قرارگاهی عمل کنند تا پیامها بهدرستی به مردم منتقل شود.
وی با اشاره به شخصیت و سیره این شهید والامقام، اظهار کرد: حاج قاسم سلیمانی همواره جلوتر از میدان حرکت میکرد و اهل کار نمایشی نبود؛ اگر ما نیز تصمیم نداشته باشیم مانند او زندگی و جهاد کنیم، این جلسات صرفاً به ستادهای تشریفاتی تبدیل خواهد شد.
حسینی با تأکید بر نقش محوری مساجد و محلات در برگزاری برنامههای فرهنگی و انقلابی، افزود: مراسمهایی همچون اعتکاف، دهه فجر و دیگر مناسبتها باید با ابتکار و خلاقیت همراه باشد؛ تئاترهای میدانی، گروههای سرود و نمایشهای متنوع میتواند جایگزین سخنرانیهای تکراری شود تا مردم حضور و نقش خود را بهصورت ملموس احساس کنند.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با بیان اینکه نباید تنها به شعار «محلهمحوری» اکتفا کرد، تصریح کرد: باید عملاً مساجد و محلات محور برنامهها باشند؛ زیرا زمانی که مردم ببینند مسجد و محلهشان کانون فعالیتهاست، احساس تعلق، تشخص و مسئولیتپذیری بیشتری خواهند داشت.
وی خواستار تقویت مردمیسازی، خلاقیت و هماهنگی در برنامههای پیشرو شد و گفت: این جریان باید تا دهه فجر ادامه یابد و به یک حرکت برجسته و اثرگذار تبدیل شود؛ بسیج دانشجویی، بسیج محلات، شهرداری و رسانهها باید با اقدامات خلاقانه و ابتکاری به میدان بیایند تا مناسبتها به معنای واقعی مردمی برگزار شود.
نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به گستردگی بمباران رسانهای داخلی و خارجی، خاطرنشان کرد: اگر اقدامات فرهنگی بهصورت هماهنگ و قرارگاهی انجام نشود، پیامها به مردم نخواهد رسید؛ هر یک از ایامالله فرصتی برای جهاد فرهنگی، تبیین و اقدام اجتماعی است که باید با استفاده از ظرفیت مساجد و فضای مجازی بهخوبی از آن بهره برد.
