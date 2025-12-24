دریافت 5 MB کد خبر 6700396 https://mehrnews.com/x39XGN ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴ کد خبر 6700396 فیلم سیاست فیلم سیاست ۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴ قالیباف: تصمیمات مؤثری درباره کالابرگ اتخاذ شد قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه دیروز مجلس جلسه موثری بوده است و آثار آن را در کالابرگ خواهیم دید. کپی شد مطالب مرتبط قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود قالیباف میلاد حضرت مسیح(ع) را تبریک گفت جلسه غیرعلنی نظارتی مجلس با حضور تیم اقتصادی دولت حاجی بابایی: بودجه سال آینده باید معیشت مردم را تأمین کند دقایقی پیش، جلسه عصر امروز مجلس آغاز شد برچسبها محمد باقر قالیباف محمدباقر قالیباف قالیباف کالابرگ الکترونیک کالابرگ
