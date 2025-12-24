دریافت 5 MB
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

قالیباف: تصمیمات مؤثری درباره کالابرگ اتخاذ شد

قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه دیروز مجلس جلسه موثری بوده است و آثار آن را در کالابرگ خواهیم دید.

