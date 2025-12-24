قالیباف: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور موثر بود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز، در واکنش به تذکرات برخی نمایندگان درباره برگزاری جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس برای بررسی وضعیت کالاهای اساسی و نوسانات ارزی، توضیحاتی ارائه کرد.
وی با اشاره به اظهارات متفاوت نمایندگان گفت: فتحالله توسلی در ابتدای سخنان خود عنوان کرد که جلسه دیروز بینتیجه بوده و اساساً نباید برگزار میشد، در حالی که مهرداد لاهوتی این جلسه را بسیار مثبت و مفید ارزیابی کرد.
قالیباف تأکید کرد: به اعتقاد بنده، جلسه دیروز یکی از بهترین جلسات مجلس بود. مباحث بهصورت شفاف و روشن مطرح شد و موضوعات مرتبط با کالابرگ، همچنین برخی اشکالات، تخلفات و جرایم احتمالی بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس مجلس با اشاره به تذکر خضریان، نماینده تهران، اظهار داشت: آقای خضریان مطمئن باشند که سازمان بازرسی کل کشور به وظایف قانونی خود عمل کرده و همچنان نیز این مسیر را ادامه میدهد.
وی در ادامه با اشاره به سخنان لاهوتی درباره شورای عالی اقتصادی، گفت: بنده عضو شورای عالی اقتصادی هستم و رؤسای کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این شورا حضور دارند. موضوعات در این شوراها در چارچوب قانون پیگیری میشود. چنانچه لازم باشد قانونی برای مدت محدود، مثلاً یکسال، متوقف شود، این تصمیم با نظر هر سه قوه اتخاذ خواهد شد و برای توقفهای بلندمدتتر، دولت باید لایحهای را به مجلس ارائه کند.
قالیباف درباره مصوبات جلسه غیرعلنی نیز توضیح داد: نکاتی که در جلسه دیروز مطرح شد، از جمله مواردی که منادی سفیدان به آن اشاره کرد و همراستا با اظهارات حسینی بود، بهصورت کتبی توسط بنده لغو و این تصمیم به عارف بهعنوان رئیس ستاد بحران ابلاغ شد.
رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: روز گذشته گزارشی از مجموعه مباحث جلسه در اختیار رسانهها و مردم قرار گرفت؛ بنابراین اینکه امروز عنوان شود جلسه دیروز هیچ دستاوردی نداشته، منصفانه نیست. جلسهای چهار ساعته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با حضور وزرا و نمایندگان برگزار شد که جلسهای مؤثر بود و آثار تصمیمات اتخاذشده، بهویژه در حوزه کالابرگ، بهزودی قابل مشاهده خواهد بود. درخواست من این است که به این مسائل نگاه جزئی و نقطهای نشود.
رئیس مجلس گفت: جلسه روز گذشته مجلس درباره وضعیت اقتصادی کشور موثر بود و آثار تصمیمات اتخاذ شده به زودی مشاهده خواهد شد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز، در واکنش به تذکرات برخی نمایندگان درباره برگزاری جلسه غیرعلنی روز گذشته مجلس برای بررسی وضعیت کالاهای اساسی و نوسانات ارزی، توضیحاتی ارائه کرد.
نظر شما