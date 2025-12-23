دقایقی پیش، جلسه عصر امروز مجلس آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه ۲ دی) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد.
بررسی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و دانشگاه تهران (به نمایندگی از شورای همکاری دولت و دانشگاه) در خصوص راهبردها، سیاستها و شیوههای حکمرانی مطلوب آب و تعدیل مصرف آب بخش کشاورزی (چالشها، الزامات و برنامهها)
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی
گفتنی است، قرار است در این نشست رئیسجمهور نیز حضور یابد و لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ را تقدیم مجلس کند.
نمایندگان مجلس صبح امروز نیز در جلسهای غیرعلنی به بررسی گزارش اقدامات و تدابیر متخذه دولت در خصوص حفظ قدرت خرید آحاد مردم و تأمین و توزیع مناسب مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی و نحوه اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی و نظارت بر قیمت خدمات و کالاها و مدیریت نوسانات ارزی با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای امور اقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و دادگستری پرداختند.
نظر شما