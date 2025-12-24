قالیباف میلاد حضرت مسیح(ع) را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به رؤسای مجالس کشورهای مسیحی به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع) و آغاز سال نو میلادی به شرح زیر است:

«عالی‌جناب؛

خرسندم فرارسیدن سالروز میلاد مبارک و فرخنده حضرت عیسی مسیح (علیه‌السلام)، پیامبر بزرگ الهی و آغاز سال نو میلادی را به جناب‌عالی، نمایندگان محترم پارلمان و مردم شریف کشورتان صمیمانه تبریک گویم.

در روزگاری که جهان با چالش‌های پیچیده و تنش‌های فزاینده روبه‌رو است، ضرورت تقویت گفت‌وگو و همگرایی میان ادیان الهی و بهره‌گیری از آموزه‌های پیامبران بزرگ، یادآور همزیستی مسالمت‌آمیز، عدالت و حفظ کرامت انسانی است و بیش از هر زمان دیگری می‌تواند در مسیر درک متقابل و شکل‌گیری تعامل سازنده برای کاهش تنش‌ها در عرصه بین‌المللی نقش‌آفرین باشد.

امید است در سال جدید میلادی، با گسترش صلح، ثبات و تقویت تعاملات سازنده میان پارلمان‌های دو کشور، بتوانیم سهمی مؤثر در ارتقای گفت‌وگوهای بین‌المللی و توسعه همکاری‌های مبتنی بر احترام متقابل و منافع مشترک داشته باشیم.

فرصت را مغتنم شمرده، برای جناب‌عالی و همکاران‌تان در پارلمان، سلامتی و توفیق روزافزون آرزومندم.»