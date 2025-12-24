۷ سوال از وزرا در مجلس اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی، موارد زیر اعلام وصول شد:



سوال ملی هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دلیل کاهش بازدهی فعالیت آموزش عالی کشور



سوال ملی احمد مرادی، نماینده مردم بندرعباس از وزیر امور خارجه در خصوص اقدامات انجام‌شده در زمینه دیپلماسی اقتصادی با کشورهای جهان، به ویژه کشورهای همسایه



سوال ملی عبدالوحید فیاضی، نماینده مردم نور و محمودآباد، از وزیر آموزش و پرورش در خصوص وضعیت نامناسب مدیریتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان



دو سوال ملی میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و جمعی دیگر از نمایندگان، از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در خصوص عدم اجرای مصوبات افزایش ظرفیت رشته‌های پزشکی و دندان‌پزشکی و همچنین دلیل تعلیق حکم فرد اهانت‌کننده به قرآن، شهید سلیمانی و مقدسات ادیان الهی



سوال ملی حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده شاهین‌شهر از وزیر دادگستری در خصوص علت عدم اجرای قانون اعاده اموال نامشروع



سوال ملی مجید نصیرپور از وزیر جهاد کشاورزی در خصوص میزان ثبت سفارش کالاهای اساسی به تفکیک محصول و شرکت‌های متقاضی