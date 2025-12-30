۵ سوال ملی نمایندگان از وزرای دولت اعلام وصول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جباری در نشست علنی امروز (سه‌شنبه، ۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی تعداد ۵ سوالی ملی را به شرح زیر قرائت کرد:

سوال ملی احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده از وزیر آموزش و پرورش در خصوص دلیل عدم پرداخت مزایای جانبی به استناد ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری کارکنان

سوال ملی نبی الله محمدی نماینده مردم زنجان و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص مشکلات آزمون کیفیت بخشی و اعزام به خارج فرهنگیان، اجرای ناقص رتبه‌بندی برای بازنشستگان فرهنگی و علت فوت دانش‌آموزان دختر در سانحه واژگونی اتوبوس

سوالی ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش در خصوص عدم نظارت بر عملکرد صندوق ذخیره بازنشستگان و عدم پوشش بیمه تکمیلی برای بازنشستگان فرهنگی

سوالی ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر نیرو در خصوص دلیل عدم اجرایی نمودن ۱۳ قانون هوای پاک جهت استفاده از سوخت استاندارد در نیروگاه‌های کشور از جمله در نیروگاه حرارتی شازند

سوالی ملی نادرقلی ابراهیمی نماینده مردم اراک و تعدادی از نمایندگان از وزیر نفت در خصوص دلیل عدم اجرای قانون ۱۳ و ۱۸ هوای پاک برای تولید و مصرف استاندارد سوخت بنزین، نفت گاز، نفت کوره و نفت سفید