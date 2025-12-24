به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از بنیاد علوی به همت دست‌اندرکاران پویش ملی «به‌سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» و با دعوت جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور برگزار شد و طی آن، از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر شرکت اسکان ایران، مجری پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی، در اجرای پروژه‌های آموزشی قدردانی به‌عمل آمد.

شرکت اسکان ایران به‌عنوان بازوی اجرایی بنیاد علوی در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، طی سال‌های اخیر با تمرکز بر ساخت، نوسازی و ایمن‌سازی مدارس، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، روستایی و محروم، نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای زیرساخت‌های تحصیلی کشور ایفا کرده است.

پویش ملی «به‌سازِ مدرسه | بساز مدرسه» با رویکردی فرهنگی و اجتماعی و با هدف تجمیع ظرفیت‌های مردمی، خیرین و نهادهای اجرایی، برای ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس در سراسر کشور شکل گرفته و بستری مناسب برای مشارکت عمومی در نهضت مدرسه‌سازی فراهم کرده است.

در پایان این آئین، بر ضرورت تداوم هم‌افزایی میان دولت، نهادهای انقلابی، بنیاد علوی و جامعه خیرین مدرسه‌ساز تأکید شد؛ هم‌افزایی‌ای که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش محرومیت‌های آموزشی و بهبود کیفیت فضاهای تحصیلی دانش‌آموزان کشور داشته باشد.