۳ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

بنیاد علوی؛ همراه جدی نهضت مدرسه‌سازی در کشور

در آیینی با حضور فعالان پویش ملی «به‌سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» و جمعی از خیرین مدرسه‌ساز کشور، از بنیاد علوی به‌پاس نقش مؤثر این مجموعه در پیشبرد پروژه‌های مدرسه‌سازی تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تجلیل از بنیاد علوی به همت دست‌اندرکاران پویش ملی «به‌سازِ مدرسه؛ بساز مدرسه» و با دعوت جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور برگزار شد و طی آن، از تلاش‌ها و اقدامات مؤثر شرکت اسکان ایران، مجری پروژه‌های عمرانی بنیاد علوی، در اجرای پروژه‌های آموزشی قدردانی به‌عمل آمد.

شرکت اسکان ایران به‌عنوان بازوی اجرایی بنیاد علوی در حوزه پروژه‌های عمرانی و زیربنایی، طی سال‌های اخیر با تمرکز بر ساخت، نوسازی و ایمن‌سازی مدارس، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، روستایی و محروم، نقش مهمی در تحقق عدالت آموزشی و ارتقای زیرساخت‌های تحصیلی کشور ایفا کرده است.

پویش ملی «به‌سازِ مدرسه | بساز مدرسه» با رویکردی فرهنگی و اجتماعی و با هدف تجمیع ظرفیت‌های مردمی، خیرین و نهادهای اجرایی، برای ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس در سراسر کشور شکل گرفته و بستری مناسب برای مشارکت عمومی در نهضت مدرسه‌سازی فراهم کرده است.

در پایان این آئین، بر ضرورت تداوم هم‌افزایی میان دولت، نهادهای انقلابی، بنیاد علوی و جامعه خیرین مدرسه‌ساز تأکید شد؛ هم‌افزایی‌ای که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش محرومیت‌های آموزشی و بهبود کیفیت فضاهای تحصیلی دانش‌آموزان کشور داشته باشد.

