به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی پیش از ظهر چهرشنبه در نشست مشترک بررسی راهکارهای ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، نهادهای مالی و تولیدی و تهیه نقشه راه با محوریت مدرسه‌سازی و ارتقای سطح فرهنگی، اظهار کرد: مدرسه‌سازی موضوعی بنیادین و زیرساختی است و دولت چهاردهم اعتقاد راسخی دارد که مشکلات این حوزه باید به‌صورت ریشه‌ای و برای همیشه سامان پیدا کند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به رویکرد ویژه دولت در حوزه آموزش افزود: یکی از جلسات ثابت رئیس‌جمهور در سفرهای استانی، نشست‌های مرتبط با نهضت عدالت آموزشی است که با محوریت مردم و خیرین برگزار می‌شود و خوشبختانه اقدامات بسیار مؤثری در سراسر کشور و از جمله استان کرمانشاه در این زمینه انجام شده که آینده‌ای روشن را نوید می‌دهد.

وی همراهی خیرین، شرکت‌ها و مردم استان را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: گزارش‌های خوبی از اقدامات انجام‌شده در حوزه مدرسه‌سازی وجود دارد و اتفاقات مؤثری رقم خورده است؛ به‌طوری که سرانه فضای آموزشی استان کرمانشاه نسبت به میانگین کشوری وضعیت بهتری دارد، هرچند همچنان با دو چالش مهم توزیع نامتوازن فضاهای آموزشی و ضرورت ارتقای کیفیت مدارس مواجه هستیم.

دکتر حبیبی با تأکید بر اینکه مدرسه‌سازی یکی از اولویت‌های راهبردی دولت چهاردهم است، تصریح کرد: نهضت عدالت آموزشی با نگاه ویژه رئیس‌جمهور و با هدف ساماندهی، مدیریت و ریشه‌کن کردن مشکلات فضای آموزشی آغاز شده و نتایج مثبت و ملموسی نیز به همراه داشته است.

استاندار کرمانشاه افزود: امروز صرف ساخت فضاهای آموزشی کافی نیست و باید به کیفیت مدارس، تجهیزات آموزشی، فناوری‌های نوین و حتی بهره‌گیری از هوش مصنوعی توجه جدی داشته باشیم؛ این موضوع دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش بانک‌ها در مدرسه‌سازی گفت: بر اساس نشست‌های برگزارشده در نهاد ریاست‌جمهوری، بانک‌ها متعهد شده‌اند در استان‌ها در ساخت مدارس مشارکت کنند و انتظار می‌رود مدیران بانک‌های استان کرمانشاه با پیگیری مستمر، سهم استان را به‌طور کامل جذب کنند.

حبیبی با بیان اینکه برخی بانک‌ها در این مسیر پیش‌قدم شده‌اند، خاطرنشان کرد: بانک قرض‌الحسنه و چند بانک دیگر اقدامات قابل تقدیری انجام داده‌اند و بانک پاسارگاد نیز آمادگی خود را برای ساخت یک مدرسه دخترانه و پسرانه با تجهیزات کامل، فناوری‌های نوین و حتی بهره‌گیری از هوش مصنوعی اعلام کرده است که مقرر شده زمین مورد نیاز از سوی استان تأمین شود و این موضوع باید تا مرحله اجرا با جدیت پیگیری شود.

استاندار کرمانشاه تأکید کرد: بانک‌ها ظرفیت و انگیزه ورود به این حوزه را دارند و میزان تحقق این تعهدات به میزان پیگیری ما بستگی دارد و نباید هیچ فرصتی در این مسیر از دست برود.

وی در پایان با اشاره به مسئولیت اجتماعی واحدهای تولیدی استان اظهار کرد: بسیاری از مدیران بنگاه‌های اقتصادی بدون اجبار و از روی دغدغه اجتماعی در حوزه‌هایی مانند مدرسه‌سازی، بهداشت و امور اجتماعی فعال هستند و حتی برخی بنیادهای خیریه راه‌اندازی کرده‌اند که نشان‌دهنده فراهم بودن بستر مناسب برای توسعه مسئولیت اجتماعی و ضرورت جهت‌دهی هدفمند به این ظرفیت‌هاست.