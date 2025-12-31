به گزارش خبرنگار مهر، مرزبان نظری پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک بررسی راهکارهای ایفای مسئولیت اجتماعی بنگاههای اقتصادی و نهادهای مالی و تولیدی و تهیه نقشه راه با محوریت مدرسهسازی، با تأکید بر ضرورت جلب مشارکت واحدهای تولیدی، صاحبان صنایع و مدیران عامل بانکها در توسعه فضاهای آموزشی، اظهار کرد: این نشست به ریاست استاندار کرمانشاه و با هدف ایفای مسئولیتهای اجتماعی بخش تولید و شبکه بانکی و پیشبرد نهضت توسعه عدالت آموزشی در استان برگزار شد.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه با اشاره به مهمترین نیازهای آموزشی استان افزود: در حال حاضر نهضت توسعه عدالت آموزشی در کرمانشاه شامل شش محور اصلی است که از جمله مهمترین آنها میتوان به وجود کلاسهای با تراکم بیش از ۳۵ دانشآموز، مدارس تخریبی و نیاز فوری به بازسازی و نوسازی فضاهای آموزشی اشاره کرد.
وی بیان داشت: در قالب این نهضت، ۱۹۳ پروژه آموزشی در سطح استان تعریف شده که تاکنون ۱۴۵ مدرسه در مهرماه سال جاری به بهرهبرداری رسیده و مابقی پروژهها برای تکمیل، نیازمند اعتباری در حدود ۷۰۰ میلیارد تومان هستند.
نظری تصریح کرد: تأمین این منابع مالی باید از محل اعتبارات دولتی، کمک خیرین مدرسهساز و مشارکت فعال واحدهای تولیدی و صاحبان صنایع صورت گیرد تا روند تکمیل پروژهها با شتاب بیشتری ادامه یابد.
مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمانشاه با تأکید بر لزوم توجه همزمان به کمیت و کیفیت آموزش گفت: علاوه بر ساخت مدارس، هوشمندسازی فضاهای آموزشی و بهرهگیری از فناوریهای نوین و هوش مصنوعی نیز در دستور کار نهضت عدالت آموزشی قرار دارد و امکان مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی در این حوزهها فراهم شده است.
وی در ادامه به اجرای پویش ملی «بساز مدرسه» اشاره کرد و افزود: این پویش بستر مناسبی برای مشارکت همه اقشار جامعه فراهم کرده و هر فرد میتواند حتی با حداقل مبلغ ۱۰ هزار تومان، در ساخت، تجهیز یا هوشمندسازی مدارس مشارکت داشته باشد و استان، شهرستان، مدرسه و نوع پروژه مورد نظر خود را انتخاب کند.
نظری خاطرنشان کرد: پویش «بساز مدرسه» با همکاری رسانه ملی و از طریق فضای مجازی در دسترس عموم قرار دارد و با جستوجوی این عنوان، نقشه پروژههای آموزشی کشور نمایش داده میشود که مردم میتوانند بهصورت هدفمند، پروژههای استان کرمانشاه از جمله شهرستانهایی مانند جوانرود را برای مشارکت انتخاب کنند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمانشاه در پایان ابراز امیدواری کرد: با همراهی خیرین، واحدهای تولیدی، شبکه بانکی و مشارکت هماستانیها، زمینه بهبود هرچه بیشتر شرایط آموزشی و حمایت مؤثر از دانشآموزان استان کرمانشاه فراهم شود.
