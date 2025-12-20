صادقی: حفظ و نگهداشت خیران، چالش مهم آموزش و پرورش است

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار صادقی، روز شنبه در گردهمایی مجمع خیرین مدرسه‌ساز استان با حضور حمیدرضا شاه‌حسینی رئیس جامعه خیرین مدرسه‌ساز کشور، اظهار کرد: اقدامات متعددی در استان ما انجام گرفته و در رابطه با پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» تکالیف مختلفی را به مدیران و رؤسای نواحی و مناطق ارائه خواهیم داد.

وی ادامه داد: مدیران و رؤسای آموزش و پرورش نواحی و مناطق استان، سنگرداران اصلی جبهه استقبال از خیران هستند و به همین سبب؛ رقابت سالم و بسیار مثبتی بین رؤسای آموزش و پرورش در حال انجام بوده و هر یک تلاش می‌کنند تا خیران زیادی را جذب کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان آذربایجان شرقی همچنین لزوم نگهداشت خیران را هم مورد اشاره قرار داد و افزود: نگهداشت خیران هم بسیار سخت بوده و همکاران ما در نواحی و مناطق، ضمن جذب در راستای نگهداشت خیران هم تلاش مضاعف دارند.

صادقی ادامه داد: هم قسم شده‌ایم در راستای لبیک گویی به ندای ریاست جمهوری، نهایت توان خود را در پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» برداریم. چرا که دکتر پزشکیان، اولین رئیس جمهوری است که آموزش و پرورش را اولویت اصلی خود قرار داده است و ما نیز به عنوان سرباز نظام، وظیفه خود می‌دانیم تا در راستای تحقق این شعار بیش از پیش تلاش کنیم و با توجه به اینکه استانمان، خاستگاه رئیس جمهوری است، به عنوان پیشرو در این زمینه مطرح شویم.

فرهاد فرهودی، مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان آذربایجان شرقی نیز در ادامه، نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی و مشارکت مردم و کمک‌های خرد را از مهم‌ترین ویژگی‌های نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی دانست و با اشاره به سفر غیررسمی ریاست جمهوری به تبریز در هفتم آذرماه جاری و مصوبات آن در خصوص مدرسه‌سازی، اظهار کرد: در این جلسه تاکید شد که مدرسه‌سازی زمانی ارزش دارد که کمک‌های خرد را هدفگذاری کنیم و تمامی مشارکت‌ها از پلت فرم مدرسه‌سازی و نهاد ریاست جمهوری، قابل رصد است.

وی با اشاره به الزام فرمانداران به مشارکت و پیوستن به پویش بساز مدرسه ادامه داد: این مهم، مصوب شورای آموزش و پرورش استان بوده و آقای استاندار جهت شرکت فرماندارن در پویش و تسریع پروژه‌ها، دستور مؤکد به فرمانداران داده است و برای هر شهرستان، به عنوان الگو یک پروژه تعریف شد و در صورت تأمین نقدینگی این پروژه به سراغ سایر بخش‌های آن شهرستان خواهیم رفت.

وی با اشاره به میزان مبلغ تعهد شده در جشنواره اخیر خیرین مدرسه‌سازی استان، خاطرنشان کرد: خیران در این جشنواره ۱,۹۰۰ میلیارد تومان را جهت کمک به مدرسه‌سازی تعهد کردند. در همین راستا؛ توجه ویژه‌ای به تحقق‌ها داریم و تعهدهای خیری یک گام و تحقق آن، گامی سخت‌تر است. در جشنواره بیست و ششم، ۳۲ درصد، تحقق داشتیم که امیدواریم میزان آن تا خرداد ۱۴۰۵ به بیش از ۵۰ درصد برسد و در خصوص جشنواره بیست و هفتم نیز برنامه‌ریزی و الگوسازی کرده‌ایم تا بتوانیم میزان تحقق را به بالای ۵۰ درصد برسانیم. خوشبختانه استان آذربایجان شرقی همواره جزو استان‌های برتر کشور از نظر تحقق قرار دارد.

وی از پیوستن تعدادی از مدارس غیردولتی و مسئولان استان از جمله استاندار که شخصاً بابت هر پروژه سه میلیون واریزی داشته و شهردار تبریز که تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون تومان واریزی به پروژه‌ها داشته‌اند، به پویش «به ساز مدرسه، بساز مدرسه» خبر داد و افزود: تا کنون ۷۱۹ نفر با مبلغ ۳۸۶/۹۶۵/۱۱۱ تومان به پویش بساز مدرسه پیوسته‌اند.

وی در خاتمه، خداآفرین را رتبه اول پویش مدرسه‌سازی با بیشترین رقم مشارکت با وجود کم برخوردار بودن عنوان نمود و گفت: تبریز و آذرشهر نیز در رتبه‌های بعدی قرار دارند.