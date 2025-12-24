اولین دستور کار رئیس جدید بنیاد شهید

به گزارش خبرنگار مهر، امروز مراسم تکریم سعید اوحدی رئیس سابق بنیاد شهید و امور ایثارگران و معارفه سید احمد موسوی رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران برگزار شد.

سید احمد موسوی در آئین تکریم و معارفه رئیس پیشین و جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران ضمن قدردانی از زحمات رئیس پیشین این بنیاد، اظهار کرد: آقای مهندس اوحدی مایه آرامش جامعه ایثارگران و کارکنان بنیاد شهید بودند.

وی ادامه داد: ۲۵ سال است که من با بنیاد شهید همکاری می‌کنم و انصافاً دوران ایشان دوران با آرامشی بود. همچنان نیز به عنوان مشاور رئیس جمهور در خدمت جامعه ایثارگران هستند.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگر سخنان خود با بیان اینکه تابلو مدیریتی ما با تابلوی جامعه همخوانی ندارد، گفت: با چالش‌هایی مواجه هستیم که با مستندات و گزارشات همخوانی ندارد چراکه مدیریت ما در تمام حوزه‌ها به نحوی است که مبنای مدیران افزایش ستون‌ها است. مدل من به نحوی است که هر قدمی که بر خواهیم داشت باید اثرش را در زندگی جامعه ایثارگران نشان دهد.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اینکه بعد از ۴۰ سال همچنان جانبازان به دنبال رئیس بنیاد می‌دوند و مشکلات مختلف را مطرح می‌کنند نشان می‌دهد راهبرد ما علامت محوری و نه آسیب‌شناسانه بوده است. اولین اقدام من شناسایی آسیب‌های جامعه ایثارگران خواهد بود. امسال بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران با عنوان شخص پزشکیان و عارف بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته است و در هیچ دولتی چنین افزایش بودجه‌ای را شاهد نبودیم اما با این حال حداقل سالانه با هزاران جانبازان در ارتباط هستم که مشکلات دارند.

موسوی با بیان اینکه باید هر قدم ما مشکلی از مشکلات پایه‌ای جامعه ایثارگر را برطرف کند، ادامه داد: می‌خواهیم پایلوت الگوسازی برای کشور ایجاد کنیم. برای مثال نظام سلامت را در بنیاد پیاده کنیم تا جامعه ایثارگران دغدغه سلامت نداشته باشند و در همه حوزه‌ها اعم از بانک و بیمه این الگو سازی ارائه شود. همه این امور مبتنی بر مدیریت نظام مند و نه سلیقه‌ای ارائه می‌شود. باید سیستم خود را بر مبنای این نظام طراحی کنیم و شاهد تحولات بنیادین در بنیاد شهید باشیم.