قوه قضاییه محور خدمت و عدالت در نظام اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین رسول خواجه‌کریمی بعدازظهر یکشنبه در جلسه معارفه رئیس دادگستری خوانسار با تأکید بر اهمیت حاکمیت جمهوری اسلامی اظهار کرد: حاکمیت جمهوری اسلامی، که حکومت خداوند محسوب می‌شود، نعمتی بی‌نظیر و کم‌نظیر است و هر کسی که از این نعمت بهره‌مند شود، مورد الطاف ویژه خداوند متعال قرار گرفته است. شکر این نعمت را در غنیمت شمردن آن و استفاده از آن برای خدمتگزاری به مؤمنین و مسلمانان دانست و هر کس در حوزه خدمت خود موفق‌تر باشد، بیشتر از این نعمت بهره برده و به سعادت رسیده است.

امام جمعه خوانسار با اشاره به نقش قوه قضائیه در جامعه گفت: با توجه به وضعیت کنونی جامعه، انتظار و توقعات از قوه قضائیه در جهات مختلفی مشاهده می‌شود و این قوه باید توانمندی خود را برای پاسخگویی به این جهات متعدد، از جمله عدالت، نظم اجتماعی، امنیت و تولید اقتصادی، به کار گیرد.

وی در ادامه با ذکر نمونه‌ای از فعالیت‌های قوه قضائیه در حوزه اقتصادی تصریح کرد: وقتی قوه قضائیه وارد پرونده‌های کارخانه‌های تعطیل‌شده می‌شود و مشکلات آن‌ها را حل می‌کند، تولید و اشتغال مجدداً رونق می‌یابد. یادم هست که شهید رئیسی پیش از ریاست جمهوری خود، از حل مشکلات بیش از ۲۰۰۰ کارخانه خبر دادند که نشان از اهمیت توجه به تولید و اقتصاد کشور دارد.

حجت‌الاسلام خواجه‌کریمی با بیان اینکه قوه قضائیه باید در تمامی جهت‌های اجتماعی و فرهنگی حضور فعال داشته باشد، اظهار کرد: خدمت به مردم، کار انبیاست و قاضی نیز باید به همه این جهات آگاه و عارف باشد تا بتواند موفق عمل کند.

وی همچنین بر توسعه و بالندگی نظام اسلامی تأکید کرد و افزود: خدا را شکر که نظام قضائی ما در جهان کم‌نظیر است و در حال توسعه و کمال است. مؤمنین در حوزه‌های مختلف، به ویژه حوزه قضائی، توانسته‌اند خدمات ارزنده‌ای ارائه دهند.

محمدرضا توسلی، فرماندار خوانسار، گفت: در طول این چند سال، حجت‌الاسلام مهدی نصیری، رئیس پیشین دادگستری، همراه و همیار ما در رفع مشکلات شهرستان بوده و با اعضای محترم شورای اسلامی همکاری صمیمانه‌ای داشته‌اند.

وی همچنین به رئیس جدید دادگستری خوانسار، که در شهرستان گلپایگان بسیار خوشنام هستند، خیرمقدم ویژه‌ای گفت و افزود: امیدواریم وی نیز با همان عملکرد موفق در خوانسار خدمت کنند و مطمئناً مردم مهمان‌نواز و قدردان شهرستان از ایشان حمایت خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: من خودم سال‌ها در این شهرستان خدمت کرده‌ام و مردم همیشه حامی مسئولین بوده و خیرین نیز در کنار ما حضور داشته‌اند. با رعایت عدالت و نگاه رحمت و مروت که پیامبر اسلام به آن سفارش کرده، قطعاً مردم کنار ما خواهند بود.