عارف: ایران مرکز مبادلات انرژی منطقه می‌شود

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: با توسعه تجارت انرژی با اتحادیه اوراسیا و همچنین کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه ستاد راهبری تجارت انرژی منطقه‌ای به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار و در خصوص اتخاذ اقدامات و برنامه‌ها برای تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای بحث و تبادل‌نظر شد.

محمدرضا عارف در این جلسه با اشاره به سیاست خارجی همسایگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین توسعه روابط و همکاری‌ها با کشورهای منطقه در کنار حضور فعال در پیمان‌ها و اتحادیه‌های مهم منطقه‌ای در دولت چهاردهم تصریح کرد: با توسعه تجارت انرژی با اتحادیه اوراسیا و همچنین کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقه‌ای تبدیل خواهد شد.

در این جلسه در راستای اجرای مفاد و اهداف برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت برای تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مراکز مبادلات انرژی منطقه‌ای و با توجه به جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و ضرورت بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های ژئوپلیتیکی کشور، طرح‌ها، اقدامات و برنامه‌ریزی‌های افزایش و ارتقا همکاری‌های انرژی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و منطقه بررسی و تصمیم‌گیری شد.

