میزان درآمد حاصل از فروش نفت مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی) ۲۷۵,۷۶۵,۵۶۶,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی ۲۶۳,۳۸۲,۵۵۶,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

درلایحه بودجه ۱۴۰۵ منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی واریز به خزانه داری کل کشور ۱۸۵,۰۷۹,۱۴۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

همچنین بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ منابع حاصل از خالص صادرات گاز طبیعی ۴۲,۷۰۳,۴۱۶,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

ضمن آنکه بر اساس بودجه سال ۱۴۰۵ سه درصد صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات و گاز طبیعی ۲۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ منابع حاصل از خالص فروش داخلی نفت و میعانات گازی ازجمله بورس کالا برای ردیف بودجه عمومی ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰ در نظر گرفته شده است.