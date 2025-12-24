به گزارش خبرنگار مهر، محسن پاک نژاد وزیر نفت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص تدابیر دولت برای تأمین سوخت برای نیروگاه‌ها در فصل سرد سال، اظهار کرد: در زمینه سوخت برای نیروگاه‌ها در وضعیت خوب و مطلوبی قرار داریم و تمامی امکانات در این زمینه در به‌کارگیری شده است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا امسال با قطعی گاز مواجه خواهیم شد یا خیر، تصریح کرد: با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، ان‌شاءالله خیر، قطعی نخواهیم داشت.

وزیر نفت با اشاره به شرایط صنعت نفت و گاز در پارس جنوبی، عنوان کرد: شرایط ما در پارس جنوبی شرایط بسیار خوبی است؛ ما تقریباً رسیدیم به پیک، یا به عبارتی بگویم رکورد تزریق میزان گاز به شبکه سراسری، یعنی تقریباً بالاترین عدد طی سال‌های گذشته است.

پاک‌نژاد اظهار کرد: شرایط‌مان شرایط مناسبی است و از این بابت ان‌شاءالله کماکان داریم گاز را به نیروگاه‌ها تحویل می‌دهیم، اما بر اساس اولویت‌بندی که شده است، با توجه به هوا و کاهش دما، مصرف در بخش خانگی، تجاری و صنایع جز افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: با این افزایش مصرف طبیعتاً ما باید محدودیتی را اعمال کنیم و برای سایر بخش‌های مصرف، از جمله خود نیروگاه‌ها و صنایع، اولویت‌بندی تعریف شده است. برای آن بخشی که محدودیت اعمال می‌شود، طبیعتاً با سوخت مایع محدودیت را جبران می‌کنیم.

وزیر نفت عنوان کرد: خوشبختانه امسال شرایط‌مان در سوخت مایع، شرایط مناسب است، با توجه به آئین‌نامه اجرایی آن. این موضوع کمک می‌کند که مدیریت مصرف به شکل مناسبی انجام شود.

پاک نژاد درباره وضعیت توسعه میدان یکپارچه آزادگان، عنوان کرد: توسعه میدان یکپارچه آزادگان با رویکرد جدیدی دنبال می‌شود و عملاً تفکیک آزادگان جنوبی و شمالی کنار گذاشته شده است. این میدان به‌صورت یکپارچه در نظر گرفته شده و با سازوکار مشخص برای توسعه تعریف شده است.

وی متذکر شد: قراردادی به امضا رسیده و با توجه به سهامداران و ساختار مالکیت شرکت توسعه‌دهنده، در حال طی مراحل بررسی نهایی است. این فرایند با همکاری صندوق توسعه ملی و سازمان برنامه و بودجه در دست پیگیری است که در آینده نزدیک نهایی خواهد شد تا به دنبال آن، روند توسعه میدان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

پاک‌نژاد با بیان اینکه حفاری چاه‌ها ادامه یافته و تأسیسات سطح‌الارضی توسعه پیدا کرده است، اظهار کرد: در نتیجه این اقدامات، هم‌اکنون تولید میدان آزادگان به بیش از ۲۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است. با نهایی‌شدن فرایند قراردادی جدید، این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت و مطابق زمان‌بندی‌های تعریف‌شده پروژه، دستیابی به ارقام بالاتر تولید در دستور کار خواهد بود.

وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره وجود ۵۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب‌ها، تاکید کرد: کشتی باید نفت را حمل کند و از منطقه خلیج فارس که بارگیری انجام می‌شود به سمت مقاصدی می‌رود و طبعاً این مدت هم روی آب خواهد بود. از مقاصد میانی به مقاصد نهایی نیز همین رویه جاری است یا در اقدامات عملیاتی که روی آب انجام می‌شود هم این روند ادامه دارد.

پاک‌نژاد تصریح کرد: اما معنایش این است که نتوانسته‌ایم نفت را بفروشیم. نفت روی آب است و در حال طی عملیات فروش است. از این نظر مشکلی نداریم. طبیعی است که برای تعطیلات پیش‌رو در بخش‌های مختلف چین هم برنامه‌ریزی می‌شود و طبعاً ساختار دریافت نفت خام با سازوکار مشخص خود در ایام تعطیل نیز ادامه مسیر می‌دهد.

وی تاکید کرد: در میدان گازی پارس جنوبی، فعالیت‌های مرتبط با حفاری‌های درون‌میدانی و عملیات Field Rigging همچنان در حال انجام است. در کنار آن، پیگیری طرح فشارافزایی میدان به‌صورت مستمر دنبال می‌شود تا سازوکار مشخص و پایداری برای تأمین منابع مالی این طرح تعریف و تبیین شود.

وزیر نفت گفت: همزمان، در سایر میادین مشترک از جمله میدان‌های یادآوران و یاران شمالی و جنوبی نیز فرایندهای توسعه‌ای بدون‌وقفه در حال اجراست و برنامه‌های افزایش برداشت و ارتقای ظرفیت تولید ادامه دارد.