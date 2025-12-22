به گزارش خبرنگار مهر، حسین فلاح نژاد عصر دوشنبه در نشست کمیته تولید انرژی پاک از طریق پنلهای خورشیدی؛ از برنامه ریزی و ایجاد زمینه برای راه اندازی نیروگاههای خورشیدی واجرای طرح تولید انرژی پاک از طریق پنلهای خورشیدی با استفاده از ظرفیت بخش تعاون در استان البرز خبر داد.
وی درباره ظرفیتهای بخش تعاون در توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: پیرو سیاستهای ابلاغی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه توسعه انرژیهای تجدید پذیر، توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی و اجرای الگوهای سرمایه گذاری مردمی و در راستای تفاهم نامه منعقده فی مابین استانداری البرز و اتحادیه شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و منابع طبیعی وسازمان انرژیهای تجدید پذیر انرژی برق (ساتبا) استان و نیز تأکیدات استاندار محترم در این خصوص مقرر است راه اندازی نیروگاههای خورشیدی با استفاده از ظرفیت تعاون در استان در دستور کار قرار گیرد.
فلاح نژاد با تشریح مفاد تفاهم نامه مذکور در استان عنوان کرد: با اجرایی شدن این تفاهم نامه زمینه استفاده از انرژیهای پاک در مناطق روستایی بدون وابستگی به سوخت فسیلی و سازگار با طبیعت، ایجاد اشتغال پایدار از طریق تأسیس تعاونیهای روستایی وانرژی خورشیدی، مشارکت وتوانمند سازی اقتصادی روستاییان وکشاورزان در تولید وفروش برق از طریق تعاونیها، توانمند سازی زنان سرپرست خانوار واشتغالزایی از طریق انرژی خورشیدی برای آنان وهدایت منابع بانک در سرمایه گذاری پروژههای انرژی خورشیدی فراهم میشود.
مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان البرز خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی، تسهیل فرآیندها و فراهم کردن زیرساختهای مناسب برای توسعه انرژیهای تجدید پذیر، یک اولویت جدی است که باید با تعامل و همکاری بخش تعاون دراستان عملیاتی شود.
در این نشست همچنین محمد علی مختاری رئیس اتاق تعاون استان، میلاد مرادنیا مشاور و نماینده ویژه استاندار البرز در امور نیروگاههای خورشیدی، نمایندگان بیمه تعاون، جهاد و کشاورزی، منابع طبیعی، شرکت توزیع برق و اتحادیه توسعه روستایی نقطه نظرات و راهکارها و پیشنهادات خود را درخصوص شرایط راه اندازی این نیروگاههای خورشیدی در آینده نزدیک در البرز را بیان نمودند.
در این نشست مقرر شد کمیته ویژه انرژی در اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی با مشارکت اتحادیه تعاونیهای منابع طبیعی و توسعه روستایی و با رویکرد حمایت و توسعه از طرحهای انرژی خورشیدی در شرکتهای تعاونی توسعه روستایی و سایر تعاونگران بصورت مستمر جلسات خود را تشکیل دهد واین اداره کل با همراهی اتاق تعاون البرز نسبت به شناسایی اراضی فاقد کاربری مسکن و کشاورزی با توجه به ضوابط قانونی و شرایط کاربری آنها اقدام و اراضی فوق را جهت اجرای طرحهای نیروگاه خورشیدی پیشنهاد نمایند.
همچنین بیمههای مورد اشاره و نیز اتحادیه توسعه روستایی واداره برق واستانداری زمینههای سرمایه گذاری، اخذ مصوبهها و مجوزهای لازم قانونی، تضامین و بررسیهای تخصصی ایجاد نیروگاههای برق و پنلهای خورشیدی، تسهیلات بانکی و سایر موارد اجرایی مرتبط را در اسرع وقت مورد بررسی و اجرا قرار دهند.
شایان ذکر است در صورت اجرای این طرح ناترازی های برق در استان میتواند از طریق انرژیهای تجدید پذیر تحت پوشش قرار گیرد و بخش عمدهای از کمبود انرژی در استان از این طریق تأمین شود.
