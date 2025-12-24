  1. اقتصاد
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۵۵

حق بیمه انشعاب مسکونی افزایش یافت

بر اساس لایحه ۱۴۰۵ حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق به ۲۷۳ ریال رسیده است. 

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه ۱۴۰۴ حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق ۱۶۸ ریال بود که بر اساس لایحه ۱۴۰۵ حق بیمه پایه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق به ۲۷۳ ریال رسیده است.

کد خبر 6700589
فاطمه صفری دهکردی

