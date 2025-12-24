حمایت از صنایع در قالب سوپرمارکت مالی بانک مسکن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در نشست با مدیران نیک کالا که صابر عسکرپور رییس هیئت مدیره، مصطفی تقوی معاون مدیرعامل در امور شعب و بازاریابی، محمدحسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت و محمد غفوریان مدیر شعب استان البرز نیز حضور داشتند؛ مطالبی را در خصوص افزایش تعاملات بیان کرد.

وی با تشریح خدمات بانک مسکن و شرکت‌های زیرمجموعه در بخش‌هایی همچون پرداخت تسهیلات، صدور ضمانتنامه و اعتبارات اسناد داخلی ریالی، خدمات ارزی و بورسی، این بانک را یک سوپرمارکت مالی دانست که انواع خدمات مورد نیاز مشتریان را ارایه می‌دهد.

مدیرعامل بانک مسکن شرکت نیک‌کالا را یکی از مشتریان قدیمی بانک دانست و خاطر نشان کرد: بانک مسکن با توجه به رسالت خود در حمایت از تولید در کشور، آمادگی دارد تا در راستای افزایش تعاملات و همکاری دو جانبه در قالب امضای تفاهمنامه، ارائه خدمات به این شرکت را افزایش دهد.

خورسندیان همچنین در بازدید از خط تولید این کارخانه، با اشاره به خوشنامی و اعتبار برند نیک کالا در صنعت وسایل گازسوز اظهار امیدواری کرد که در آینده شاهد شکوفایی بیشتر تولیدات این شرکت باشیم.

سلیمانی مدیرعامل شرکت نیک‌کالا نیز با اشاره به مشکلات صنایع در تامین مالی گفت: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی کشور، تامین مالی خرید مواد اولیه برای شرکت از اهمیت بالایی برخوردار است و حمایت بانک‌ها در این زمینه می‌تواند باعث رونق تولید شود.