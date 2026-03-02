به گزارش خبرگزاری مهر، «علی خورسندیان» مدیرعامل بانک مسکن به همراه «محمدحسن ترابی» مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت و «پرویز نجفیان» مدیر شعب بانک مسکن استان تهران و برخی مدیران ارشد به منظور قدردانی از همدلی و هم افزایی کارکنان بانک مسکن در روزهای پرالتهاب ناشی از حمله ددمنشانه رژیم جنایتکار صهیونی و استکبار جهانی ، ازبرخی شعب این بانک در تهران بازدید کرد.

در این بازدید خورسندیان ضمن تسلیت و ابراز تاسف از شهادت سرافرازانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای(قدس سره) با اشاره به شرایط حساس کشور، خدمت رسانی بهنگام و با سرعت به مشتریان را ضروری عنوان کرد و گفت: در این شرایط ارایه خدمات مورد نیاز به مشتریان در ایجاد آرامش و کاهش استرس و التهاب روانی ناشی از جنگ تحمیلی بسیار تاثیرگذار است.

وی با قدردانی از همدلی و هم افزایی کارکنان بانک مسکن در این برهه زمانی ویژه و حساس افزود: از همکاری و تعامل همکارانم در شعب که با سعه صدر و روحیه بالا به ارایه خدمات به هموطنان عزیز می پردازند؛ قدردانی می کنم.

دکتر خورسندیان تاکید کرد: تمامی مدیران و کارکنان بانک مسکن در صف و ستاد با یکدلی و تعهدی که در انجام امور محوله دارند؛ در هر شرایطی کنار مردم هستند و در خدمت‌رسانی به مشتریان عزیز لحظه‌ای درنگ و تعلل نمی کنند.

فاضلیان:ارایه خدمات رسانی به مشتریان همچون گذشته تداوم دارد

سید محسن فاضلیان عضو هیات مدیره بانک مسکن نیز به منظور بررسی نحوه ارایه خدمات به مشتریان از شعبه سعادت آباد تهران بازدید کرد.

وی در این بازدید ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای( قدس سره)، تداوم ارایه خدمات به مشتریان را ضروری دانست.

فاضلیان همچنین از تلاش همکاران در ارایه خدمات به مشتریان در شرایط کنونی کشور قدردانی کرد.