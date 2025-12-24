مقام یمنی: توافق برای تبادل اسیران، سرنوشت مفقودان جنگ را مشخص می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، عبدالقادر المرتضی، رئیس کمیته ملی امور اسرا وابسته به جنبش انصارالله اعلام کرد که توافق مربوط به تبادل و تحویل اجساد، به تشکیل کمیته‌های میدانی می‌انجامد و این روند می‌تواند به مشخص شدن سرنوشت هزاران فرد مفقود کمک کند.

وی با اشاره به اهمیت این توافق، تأکید کرد که تشکیل چنین کمیته‌هایی گامی اساسی در مسیر شفاف‌سازی پرونده مفقودان به شمار می‌رود.

المرتضی با این حال از بیان جزئیات مربوط به سازوکار، ترکیب یا زمان آغاز فعالیت این کمیته‌های میدانی خودداری کرد.

لازم به ذکر است که دولت یمن مستقر در عدن وابسته به ریاض و دولت مستقر در صنعا وابسته به انصارالله یمن، بر سر تبادل حدود ۳ هزار اسیر توافق کردند.

المرتضی دیروز چهارشنبه نیز اعلام کرد: ما با طرف مقابل بر سر تبادل اسرا توافق کردیم، به این صورت که ۱۷۰۰ تن از اسرای ما با ۱۲۰۰ اسیر طرف مقابل که شامل ۷ عربستانی و ۲۳ سودانی می‌شود، مبادله خواهند شد.

وی از مقامات عمانی به علت میزبانی مذاکرات درباره تبادل اسرا و کمک به نتیجه بخش بودن این مذاکرات قدردانی کرد.