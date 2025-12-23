به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه عمان به توافق امضا شده میان دولت وابسته به ریاض و انصارالله یمن برای آزادی حدود سه هزار اسیر واکنش نشان داد و از آن استقبال کرد.

در بیانیه وزارت خارجه عمان آمده است: سلطان نشین عمان از توافق امضا شده امروز در مسقط درباره مبادله اسیران یمنی استقبال می کند.

وزارت خارجه عمان بیان کرد: فضای مثبت حاکم بر مذاکرات را ارج می نهیم و از همکاری عربستان و تلاش های فرستاده سازمان ملل در امور یمن و صلیب سرخ تمجید می کنیم. امیدواریم که این توافق مبادله اسیران شرایط را برای حل دیگر موضوعات مرتبط به اوضاع در یمن فراهم کند.

گفتنی است که دولت یمن مستقر در عدن وابسته به ریاض و دولت مستقر در صنعا وابسته به انصارالله یمن، بر سر تبادل حدود ۳ هزار اسیر توافق کردند.

عبدالقادر المرتضی رئیس کمیته ملی امور اسرا وابسته به جنبش انصارالله اعلام کرد: ما با طرف مقابل بر سر تبادل اسرا توافق کردیم به این صورت که ۱۷۰۰ تن از اسرای ما با ۱۲۰۰ اسیر طرف مقابل که شامل ۷ عربستانی و ۲۳ سودانی می‌شود، مبادله خواهند شد.

المرتضی از مقامات عمانی به علت میزبانی مذاکرات درباره تبادل اسرا و کمک به نتیجه بخش بودن این مذاکرات، قدردانی کرد.

همچنین محمد عبدالسلام رئیس هیئت مذاکره کننده دولت صنعا نیز گفت: در مسقط پایتخت عمان درباره توافق مبادله اسیران با طرف سعودی و دیگر طرف‌ها توافق حاصل شد. این توافق شامل آزادی هزاران اسیر یمنی و نیز اسیران سعودی و سودانی می‌شود.

هانس گروندبرگ فرستاده سازمان ملل به یمن نیز به نوبه خود تاکید کرد: طرف‌های یمنی بر سر مرحله جدیدی از آزادی اسیران، توافق کردند.

وی ضمن استقبال از توافق آزادی اسیران یمنی خواستار تداوم این روند به منظور آزادی اسیران بیشتر شد.