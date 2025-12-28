البرهان: جنگ در سودان تا خلع سلاح نیروهای واکنش سریع ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیت سودان اعلام کرد که خارطوم هرگز با آتش بس تا زمان استقرار نیروهای واکنش سریع در یک وجب از خاک این کشور، موافقت نخواهد کرد.

وی اضافه کرد که نیروهای مسلح سودان با تکیه بر توان داخلی خود با شورشیان مبارزه می‌کنند.

البرهان بیان کرد که ارتش سودان تنها به گفتگوهای سودانی-سودانی اعتقاد دارد و جنگ تا زمانی که نیروهای واکنش سریع سلاح خود را کنار بگذارند ادامه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: خارطوم پیشتر با شروط ارائه شده در مذاکرات جده موافقت کرده بود اما نیروهای واکنش سریع گزینه جنگ را انتخاب کردند.

جنگ میان ارتش سودان و نیروهای «واکنش سریع» از آوریل ۲۰۲۳ آغاز شد؛ جنگی که بر سر ادغام این نیروها در ساختار ارتش شکل گرفت و تاکنون به کشته شدن ده‌ها هزار نفر و آوارگی بیش از ۱۳ میلیون نفر در سراسر سودان منجر شده است.