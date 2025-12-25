قتل فرمانده پیشین پلیس تخار افغانستان در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، منابع خبری افغانستانی از کشته شدن «اکرام‌الدین سریع»، فرمانده پیشین پلیس ولایت تخار در دولت سابق افغانستان، در تهران خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، وی پس از خروج از محل کار خود در خیابان ولیعصر تهران هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات جان باخت.

پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری مهر از منابع آگاه در پلیس نیز حاکی از آن است که وقوع این قتل تأیید شده و خبر صحت دارد.

تحقیقات درباره ابعاد و عاملان این حادثه همچنان ادامه دارد.