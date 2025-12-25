  1. جامعه
  2. انتظامی
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۱۸

قتل فرمانده پیشین پلیس تخار افغانستان در تهران

قتل فرمانده پیشین پلیس تخار افغانستان در تهران

اکرام‌الدین سریع، از مقامات امنیتی دولت پیشین افغانستان، در حمله مسلحانه‌ای در تهران جان خود را از دست داد و پلیس ایران هم وقوع این ترور را تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منابع خبری افغانستانی از کشته شدن «اکرام‌الدین سریع»، فرمانده پیشین پلیس ولایت تخار در دولت سابق افغانستان، در تهران خبر دادند.

بر اساس این گزارش‌ها، وی پس از خروج از محل کار خود در خیابان ولیعصر تهران هدف حمله مسلحانه قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به ناحیه سر، به بیمارستان منتقل شد اما به دلیل شدت جراحات جان باخت.

پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری مهر از منابع آگاه در پلیس نیز حاکی از آن است که وقوع این قتل تأیید شده و خبر صحت دارد.

تحقیقات درباره ابعاد و عاملان این حادثه همچنان ادامه دارد.

کد خبر 6701449

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۲:۰۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      4 11
      پاسخ
      تهران چه کار می کرده؟ اقامت قانونی داشته؟ اگر در این حادثه به اشتباه یک ایرانی هم زخمی یا کشته می شد کی جوابگو بود؟
      • نسرین IR ۱۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        1 0
        عجب یک انسان مرده تو به فکر اقامت هستی

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها