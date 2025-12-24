توصیه های پلیس هرمزگان در پیشگیری از سرقت خودرو و محتویات داخل خودرو

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی لشکری در خصوص راههای پیشگیری از سرقت خودرو و لوازم آن گفت: از میان جرایم علیه اموال، سرقت خودرو و سرقت لوازم خودرو از جمله سرقت‌های رایج در سطح کشور بوده و دارای اهمیت ویژه ای است و آمارها حاکی از آن است که سرقت لوازم اتومبیل به دلیل سهولت در سرقت در مقایسه با سرقت خودِ اتومبیل به مراتب بیشتر رخ می‌دهد.

وی با تقسیم سارقان خودرو به دو گروه حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای افزود: سارقان غیرحرفه‌ای، با استفاده از فرصت به‌دست آمده وسایل نقلیه‌ای را که فاقد لوازم و تجهیزات ایمنی مناسب بوده و در مکان خلوت پارک باشند یا سوئیچ بر روی آن‌ها باقی مانده باشد، به سرقت می‌برند.

این مسئول انتظامی استان تصریح کرد: این‌گونه وسایل نقلیه معمولاً به منظور اوراق شدن و استفاده از قطعات و لوازم آنها و یا برای انجام اعمال مجرمانه، مورد سرقت قرار می‌گیرند و خوشبختانه درصد بالایی از این خودروهای مسروقه توسط پلیس کشف می‌شود.

رئیس پلیس آگاهی هرمزگان خاطر نشان کرد: سارقان حرفه‌ای خودرو، افرادی هستند که از مهارت و سرعت عمل بالایی برای راه‌اندازی و روشن کردن وسایل نقلیه از قبیل قطع سیستم هشداردهنده، باز کردن درب خودرو و قفل و زنجیر برخوردار بوده و پس از مبادرت به سرقت با انجام جعل اسناد و مدارک اقدام به فروش خودرو می‌کنند و خودروهایی که توسط این سارقان مورد سرقت قرار می‌گیرند، معمولاً به سختی کشف می‌شوند.

سرهنگ لشکری اظهار داشت: حتی حرفه‌ای‌ترین سارقان خودرو نیز به دنبال سرقت‌های کم دردسر هستند و بالا بودن امنیت خودروها و یا نصب لوازم ایمنی و بازدارنده بر روی آنها، تا حد زیادی باعث می‌شود تا از سرقت این نوع وسایل نقلیه چشم‌پوشی کنند، بنابراین انجام اقدامات پیشگیرانه توسط افراد جامعه را می‌توان اصلی‌ترین گام برای مبارزه با وقوع سرقت خودرو دانست.

وی در خصوص سرقت لوازم خودرو، از آن به عنوان پرشمارترین جرم در کشور نام برد و گفت: وقوع این نوع سرقت‌ها با خرید اموال مسروقه لوازم داخلی خودرو کاملاً در ارتباط می‌باشد و آنچه که ادامه‌ی فعالیت مجرمانه‌ی سارقان لوازم خودرو را تضمین می‌کند، خرید اموال مسروقه توسط افراد مالخر است.

رئیس پلیس آگاهی استان هرمزگان تصریح کرد: متأسفانه گرمی بازار مالخرها از وجود خریداران لوازم دست دومی است که نمی‌دانند مالی که می‌خرند، دزدی است؛ و در برخی مواقع نیز وجود و ارائه‌ی تجهیزات لوکس و گران‌قیمت خودروها در این بازار با قیمت‌های باورنکردنی و اندک موجب می‌شود برخی خریداران، چشمانشان را بر روی حقیقت ببندند، به همین دلیل است که پلیس همواره با خریداران و فروشندگان اموال مسروقه به شدت برخورد می‌کند.

وی با هدف پیشگیری از وقوع سرقت خودرو به مالکان خودروها توصیه کرد: از پارک کردن خودرو در محیط‌های خلوت و تاریک و یا در یک نقطه به مدت طولانی که زمینه را برای ارتکاب عمل مجرمانه از طریق باز کردن قفل‌ها، بریدن زنجیر، قطع دزدگیر و خنثی کردن سایر تجهیزات ایمنی فراهم می‌کند جدا خودداری کنند، خودرو خود را با درب باز یا شیشه‌های پایین همراه با سوئیچ حتی برای یک لحظه کوتاه هم رها نکنند و نسبت به نصب لوازم و تجهیزات ایمنی و بازدارنده نظیر سوئیچ مخفی، قفل سوئیچی، دزدگیر، قفل پدال و فرمان اقدام کرده و از گذاشتن اشیا لوکس، قیمتی و اسناد و مدارک در داخل خودرو پرهیز کنند.