قطعی برق بیش از ۶۸ هزار خانه و مشترک در کالیفرنیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاوراوتج، آمارهای موجود نشان میدهد که هم اکنون برق بیش از ۶۸ هزار خانه و مشترک در ایالت کالیفرنیای آمریکا به طور کامل قطع شده است.
این قطعی برق گسترده مربوط به مناطق مختلفی از این ایالت بوده و حتی به لسآنجلس نیز کشیده شده است.
گزارشات نشان میدهد که فقط در منطقه مونتری این ایالت بیش از ۱۰ هزار نفر دسترسی خود به برق را از دست داده و در خاموشی کامل به سر میبرند.
برق حدود ۱۰ هزار مشترک دیگر نیز در منطقه سوناما قطع شده و هزاران نفر دیگر نیز در منطقه سانتا کلارا در خاموشی به سر میبرند.
در لسآنجلس هم برق هزاران نفر قطع شده است؛ البته این قطعی برق فقط مربوط به مناطق ساحلی ایالت کالیفرنیا نیست بلکه حتی در برخی مناطق شرقی این ایالت هم شاهد قطع دسترسی مردم به نیرو هستیم.
از جمله دیگر مناطق کالیفرنیا که مردم آن دچار قطعی برق هستند میتوان به مندوسینو، سن ماتائو، سانتا کروز و الدورادو نیز اشاره کرد.
