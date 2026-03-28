تشریح ابعاد خسارات حملات روز گذشته به شبکه برق استان تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، اکبر حسنبکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به آمار کلی خسارات وارده از ابتدای نبرد رمضان اظهار کرد: تاکنون ۳۶۸ نقطه از تأسیسات و تجهیزات شبکه توزیع برق استان تهران در حملات صورتگرفته آسیب دیدهاند. با این حال، با تلاش شبانهروزی جهادگران این شرکت، میانگین زمان خاموشی ناشی از این حوادث تنها ۴۵ دقیقه بوده است که نشان از آمادگی و سرعت عمل بالای تیمهای عملیاتی دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در خصوص وقایع جمعه افزود: از بامداد ۷ فروردین تا حدود ساعت ۴:۳۰ صبح، ۲۰ مورد اصابت در ۶ منطقه داشتیم که شبکه را تحت تأثیر قرار داد. این حملات عمدتا مناطق صنعتی و بخشهایی از نقاط مسکونی شهرستانهای استان تهران را هدف قرار داده بود.
وی در تشریح خدمات ارائه شده به مناطق بمباران شده گفت: در بخش مسکونی شاهد اصابت در محدوده شهرستان ری، ملارد و بخش بوستان در شهرستان بهارستان بودیم. در بخش صنعتی، محدودههای شهرستان قدس، رباطکریم و کهریزک دچار آسیب شدند که بیشترین حجم خسارت مربوط به شهرک صنعتی شمسآباد بود.
حسنبکلو با تاکید بر سرعت عمل بالای نیروهای امدادی خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از شروع حملات در ساعت ۲ بامداد، ۲۵ اکیپ عملیاتی متشکل از متخصصان ما در نقاط مختلف مستقر شدند تا عملیات تعمیر و بازسازی شبکه برق را در کوتاهترین زمان ممکن انجام دهند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در پایان از پایداری شبکه در اکثر مناطق خبر داد و گفت: تا ساعت ۷ صبح شنبه، وضعیت در تمامی مناطق به حالت نرمال بازگشت. در خصوص شهرک صنعتی شمسآباد نیز با وجود حجم بالای خسارات، موفق شدیم برق ۹۸ درصد شهرک را وصل کنیم. در حال حاضر تنها ۲ درصد باقیمانده که تیمهای عملیاتی ما با تمام توان در محل حضور دارند تا پایداری کامل را به این منطقه بازگردانند.
