به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از عربی ۲۱، جورجیا ملونی نخستوزیر ایتالیا با لحنی که ترکیبی از شوخی و هشدار جدی در آن دیده میشد، از نگرانی فزاینده در محافل سیاسی اروپا، و به ویژه ایتالیا، نسبت به چالشهای بزرگ قاره در سال آینده خبر داد.
ملونی با اعلام این که سال آینده «سختتر و پیچیدهتر» از سال گذشته خواهد بود، خطاب به کارکان دفترش با شوخی گفت: سال گذشته برای همه ما سخت بود، اما نگران نباشید… سال آینده بدتر خواهد بود.
نخستوزیر ایتالیا افزود: بنابراین به شما توصیه میکنم در این تعطیلات خوب استراحت کنید.
ملونی نزدیک به سه سال است که در شرایط داخلی و منطقهای بسیار پیچیده در ایتالیا حکومت میکند، دولت ملونی در این سالها با رکود اقتصادی مداوم، چالشهای فزاینده مرتبط با مهاجرت غیرقانونی، و همچنین نگرانیهای فزاینده اروپا از گسترش جنگ در اوکراین و احتمال کشیده شدن اروپا به یک رویارویی گستردهتر با روسیه روبرو است.
نخستوزیر ایتالیا در حال آمادهسازی برای برگزاری یک همهپرسی در مورد اصلاحات قضائی است، اقدامی که یکی از بحثبرانگیزترین پروندهها در داخل ایتالیا محسوب میشود.
ملونی همچنین قصد دارد یک اصلاحیه قانون اساسی را در مورد سازوکار انتخاب نخستوزیر ارائه دهد که بر اساس آن نخستوزیر به جای انتخاب توسط پارلمان، مستقیماً توسط مردم انتخاب شود.
نظر شما