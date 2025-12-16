به گزارش خبرگزاری مهر، ماتئو سالوینی معاون نخست‌وزیر و وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ایتالیا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی «رته ۴» اعلام کرد ۱۹ بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه باعث تضعیف اقتصاد کشورهای اروپایی شده است.

وی افزود: فقط می‌خواهم یادآوری کنم که نزدیک به چهار سال از آغاز درگیری می‌گذرد و ۱۹ بسته تحریمی که قرار بود روسیه را به زانو درآورد، در نهایت اقتصادهای اروپایی را به زانو درآورد و موجب افزایش بهای انرژی برای ایتالیایی‌ها شد. به همین دلیل است که من در زمینه تسلیح مجدد و ارسال سلاح برای اوکراین محتاط هستم.

این مقام ایتالیایی گفت: نه هیتلر و نه ناپلئون نتوانستند مسکو را به زانو درآورند و تردید دارم که کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امانوئل ماکرون رئیس‌جمهوری فرانسه، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و فریدریش مرتس صدراعظم آلمان بتوانند چنین کاری انجام دهند.

سالوینی افزود: اروپا با تهدید واقعی از سمت شرق روبه‌رو نیست، بلکه تهدید اصلی از جنوب می‌آید؛ جایی که مهاجران غیرقانونی از آن وارد قاره اروپا می‌شوند.