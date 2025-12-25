مراسم سالگرد شهید سید رضی موسوی برگزار شد

خبرنگار مهر از مراسم شهید سید رضی موسوی در غروب سرد چهارم دی همزمان با شب لیله الرغائب در امامزاده صالح تهران برگزار شد میگوید:
فرقی نمیکرد از کدام در بخواهی بروی داخل، همه درهای امامزاده صالح بسته بود، به جز دو در. یکی از کوچه داخل بازار و یکی از سر پل تجریش. صف طولانی ورود پیچ خورده بود تا کوچه کناری… وقتی وارد صحن میشدی نورافکنها روی قبر شهید سید رضی موسوی را روشن کرده بود. صدای سرودهای انقلابی در صحن به گوش میرسید. دور قبر شهید را با گلهای رنگارنگ کادربندی کرده بودند. جمعیت وارد امامزاده میشد، به ترتیب به سمت ورودیها میرفتند. آنها که میخواستند نماز بخوانند، روی فرشهای توی صحن قامت میبستند.
وقتی مجری مراسم را آغاز کرد صدای سرودها قطع شد، مراسم با خواندن قرآن توسط حسن حسنزاده آغاز شد. سپس رونمایی از کتاب شهید سید رضی موسوی که یکی از نویسندگان آن خواهر شهید است انجام شد.
جمعیت در امامزاده میچرخیدند، بعضی از پنجرهها داخل را نگاه میکردند، بعضی برمیگشتند دور قبر فاتحه میخواندند، بچههایشان را بغل میکردند تا با بنرهایی که در گوشههایی از صحن قرار داده شده بود عکس بگیرند. روی بنرها تصویر شهید را میدیدی، تصویر قدس را و تصویر حاج قاسم را.
مراسم با شعرخوانی مهدی رسولی ادامه پیدا کرد و بعد سخنرانی، پخش صدای شهید سید رضی موسوی. و بعد از آن با اعلام مجری سخنرانی سردار احمدی مقدم رئیس دانشگاه دفاع ملی را اعلام کرد. همچنان جمعیت تصویرهایی از شهید سید رضی موسوی به دست وارد میشدند و خارج میشدند و مراسم ادامه داشت...
سردار در سخنانش به تاریخ حملات رژیم صهیونیستی اشاره کرد از شکلگیری فتح، از تولد حماس، به شکلگیری مقاومت… که هنوز ادامه دارد. گفت و گفت و رسید به جنگ ۱۲ روزه و به حمله رژیم صهیونیستی به ایران، وقتی سردارهایمان شهید شدند، اما مقاومت تمام نشد. وقتی ایران تنها کشوری شد پاسخ جملاتی که رژیم منحوس صهیونیستی کرده بود را داد. سردارانمان شهید شدند، و مقاومت ادامه دارد. سید حسن نصرالله شهید شد و مقاومت ادامه دارد... مقاومت هنوز هم ادامه دارد.
سرمای هوا گزنده بود، وقتی از صحن بیرون میآمدم هنوز برنامه ادامه داشت. در بین همهمه جمعیت دوباره صدای قرآن میآمد.
