خبرگزاری مهر با ۲ مقام در جشنواره ابوذر خوزستان خوش درخشید

اهواز - در آیین اختتامیه جشنواره ابوذر، سید خلیل موسوی در بخش عکس و مریم اسدی در بخش گزارش تحلیلی هر دو از خبرگزاری مهر به عنوان برگزیدگان معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ابوذر با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد و در رتبه‌های برتر، دو مقام به خبرگزاری مهر رسید.

در بخش عکس، سید خلیل موسوی با اثری که به گفته هیئت داوران «ترکیبی از نگاه هنری و روایت اجتماعی» بود، موفق شد رتبه سوم را به دست آورد.

همچنین در بخش گزارش تحلیلی، مریم اسدی عیسوند از خبرگزاری مهر توانست با ارائه گزارشی تحلیلی و چندلایه رتبه دوم را کسب کند.

امسال با استقبال اهالی رسانه، بیش از ۹۲۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری، ۳۹ نفر به عنوان برگزیده معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند. همچنین آثار برگزیده استان به جشنواره ملی رسانه ابوذر معرفی خواهند شد.

