خبرگزاری مهر با ۲ مقام در جشنواره ابوذر خوزستان خوش درخشید

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ابوذر با معرفی برگزیدگان در بخش‌های مختلف به کار خود پایان داد و در رتبه‌های برتر، دو مقام به خبرگزاری مهر رسید.

در بخش عکس، سید خلیل موسوی با اثری که به گفته هیئت داوران «ترکیبی از نگاه هنری و روایت اجتماعی» بود، موفق شد رتبه سوم را به دست آورد.

همچنین در بخش گزارش تحلیلی، مریم اسدی عیسوند از خبرگزاری مهر توانست با ارائه گزارشی تحلیلی و چندلایه رتبه دوم را کسب کند.

امسال با استقبال اهالی رسانه، بیش از ۹۲۳ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از داوری، ۳۹ نفر به عنوان برگزیده معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند. همچنین آثار برگزیده استان به جشنواره ملی رسانه ابوذر معرفی خواهند شد.