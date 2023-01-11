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۲۱ دی ۱۴۰۱، ۱۷:۱۱

خبرنگار مهر ۲ عنوان برتر جشنواره ابوذر گیلان را کسب کرد

خبرنگار مهر ۲ عنوان برتر جشنواره ابوذر گیلان را کسب کرد

رشت- خبرنگار خبرگزاری مهر در گیلان موفق به کسب دو عنوان برتر در بخش گزارش و مصاحبه هشتمین جشنواره رسانه ای ابوذر استان گیلان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گیلان امروز چهارشنبه با معرفی و تجلیل از برگزیدگان برگزار شد.

در هشتمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر گیلان که حدود ۱۵۰۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده بود، «بهرام قربانپور» خبرنگار خبرگزاری مهر در گیلان موفق به کسب دو عنوان شد.

قربانپور در این جشنواره در بخش مصاحبه با عنوان «درس امام شناسی را باید از «سیدیونس» آموخت» رتبه دوم و در بخش گزارش تحلیلی با گزارش «قلب رودبار ساعت ۳۰ دقیقه بامداد ایستاد» رتبه سوم جشنواره را از نگاه داوران به خود اختصاص داد.

کد مطلب 5679972

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