زمان ثبت نام داوطلبین عضویت در هیئت ممیزه پیام نور اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید مظلومیان با اعلام این خبر اظهار داشت: کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه پیام نور که دارای حداقل مرتبه دانشیاری بوده و شرایط قانونی لازم برای عضویت در هیئت ممیزه را دارا هستند، میتوانند از روز دوشنبه ۸ دیماه ۱۴۰۴ لغایت چهارشنبه ۱۰ دیماه ۱۴۰۴ با مراجعه به «سامانه رأیگیری انتخابات اعضای هیئت ممیزه» به نشانی voting.pnu.ac.ir نسبت به ثبتنام اقدام کنند.
وی با تأکید بر غیرقابل تمدید بودن مهلت ثبتنام افزود: اعضای هیئت علمی با مرتبه استادی یا دانشیاری که حداقل دو سال سابقه دانشیاری در زمان ثبتنام داشته باشند، واجد شرایط نامزدی در این انتخابات هستند.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه، اعضایی که به دلایل قانونی امکان حضور مستمر و حضوری در جلسات هیئت ممیزه طی دوره دو ساله را ندارند، مجاز به داوطلبی و عضویت در هیئت ممیزه نخواهند بود.
مظلومیان همچنین تصریح کرد: تمامی متقاضیان موظفاند فایل خام رزومه پیوستشده در فراخوان را تکمیل کرده و پس از تبدیل به فرمت PDF، در سامانه رأیگیری و در بخش مربوطه بارگذاری کنند.
وی در پایان با اشاره به پیشبینی تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند ثبتنام گفت: در صورت بروز اشکال در ثبتنام در سامانه، متقاضیان میتوانند از طریق شماره ۰۲۱-۲۲۴۸۵۳۱۴ تماس حاصل کنند و افزود: جزئیات مربوط به نحوه و زمان برگزاری انتخابات در فراخوان بعدی به اطلاع جامعه دانشگاهی خواهد رسید.
