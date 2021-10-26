بررسی پرونده ارتقای مرتبه اساتید پیام نور / ارتقای ۱۲ عضو علمی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، مرتضی محسنی از ارتقای یک عضو علمی به مرتبه استادی، دو عضو علمی به مرتبه دانشیاری و نه عضو علمی به مرتبه استادیاری خبر داد.

وی گفت: در جلسه اخیر هیأت ممیزه، منوچهر جعفری گهر عضو هیأت علمی سازمان مرکزی در رشته آموزش زبان انگلیسی از مرتبه دانشیاری به استادی، فرزاد ویسی عضو هیأت علمی مرکز مریوان در رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی و یزدان شیرمحمدی عضو هیأت علمی واحد طالقان در رشته مدیریت بازرگانی از مرتبه استادیاری به مرتبه دانشیاری ارتقا یافتند.

دبیر هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور با عنوان اینکه در این جلسه نه عضو علمی نیز با تأیید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده‌شان از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری ارتقا یافتند افزود: تأیید مدارک فراغت از تحصیل و پرونده ارتقا از مرتبه مربی به مرتبه استادیاری یک تن از اعضای علمی دانشگاه «جامع علمی- کاربردی» از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.

طبق ابلاغ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بررسی پرونده‌های ارتقای مرتبه دو دانشگاه «جامع علمی- کاربردی» و «فنی و حرفه‌ای» به هیأت ممیزه دانشگاه پیام نور واگذار شده است.