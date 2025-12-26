به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: در حال حاضر تا شعاع ۵۰۰ متری محل زندگی و کار بیماران، مراقبت‌های انسانی و حشره‌شناسی به‌طور مداوم انجام می‌شود و موارد مشکوک به تب دنگی به‌صورت فعال شناسایی می‌شوند. در صورت نیاز نیز عملیات کنترل ناقلین شامل مه‌پاشی و لاروکشی در این مناطق اجرا می‌شود که این اقدامات به شکل روتین در بندرعباس و دیگر شهرستان‌های استان جریان دارد.

وی با تأکید بر اینکه بارندگی به‌صورت مستقیم موجب بروز تب دنگی نمی‌شود، افزود: تأثیر اصلی بارندگی‌ها بر افزایش جمعیت پشه‌هاست و معمولاً حدود دو هفته پس از بارش‌ها، احتمال رشد و تکثیر پشه ناقل بیماری وجود دارد؛ از این‌رو پایش‌ها و اقدامات پیشگیرانه به‌صورت هدفمند تشدید شده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به بازدیدهای میدانی انجام‌شده از مناطق سیل‌زده استان بیان کرد: به‌منظور جلوگیری از بروز بیماری‌های منتقله از آب و غذا، از جمله بیماری‌های گوارشی، آب آشامیدنی بسته‌بندی و غذای گرم در میان مردم توزیع شده و محل‌های تهیه و توزیع غذا، مراکز اسکان اضطراری و وضعیت آب و فاضلاب این مناطق به‌طور دقیق مورد بررسی بهداشتی قرار گرفته است.

میرزاده خاطرنشان کرد: تاکنون هیچ موردی از بیماری‌های گوارشی و واگیردار در مناطق سیل‌زده گزارش نشده و پایش و غربالگری فعال بیماری‌های عفونی، اسهال خونی و وبا توسط نیروهای بهداشتی ادامه دارد. همچنین کیت‌های تشخیص سریع وبا و تجهیزات لازم برای پایش بیماران در اختیار تیم‌های بهداشتی و درمانی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در حوزه کنترل پشه ناقل تب دنگی تصریح کرد: بررسی آب‌های راکد و زیستگاه‌های احتمالی پشه آئدس در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دستور کار قرار دارد و در صورت شناسایی لارو، عملیات لاروکشی و بهسازی محیط با همکاری شهرداری‌ها و دهیاری‌ها انجام می‌شود.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با تأکید بر نقش مؤثر شهروندان در پیشگیری از تب دنگی، از مردم به‌ویژه ساکنان مناطق مستعد آب‌گرفتگی خواست با تخلیه آب‌های راکد اطراف منازل، نصب توری بر درب و پنجره‌ها، استفاده از پوشش مناسب و مواد دورکننده حشرات و اطلاع‌رسانی سریع به مراکز بهداشتی، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، در جلوگیری از تکثیر پشه ناقل و بروز بیماری‌های احتمالی همکاری کنند.