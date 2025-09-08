افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۲۶ نفر

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰۰ نمونه گیری صورت گرفته، که از این تعداد، ۲۶ مورد مثبت در شهر بندرعباس گزارش شده است و تاکنون هیچ گونه مرگ و میر ناشی از بیماری تب دنگی در استان گزارش نشده است.
وی هشدار داد: پشه آئدس ناقل تب دنگی است و تنها راه مؤثر مقابله با آن، حذف محلهای تخمریزی این پشه مانند آبهای راکد کولرهای آبی، زیرگلدانها، لاستیکهای فرسوده و چالههای آسانسور است.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پشه آئدس در روز خونخواری میکند و بیشترین زمان گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.
میرزاده افزود: تب دنگی از طریق تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمیشود و تنها راه انتقال، نیش پشه آلوده است.
وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوشهای پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.
