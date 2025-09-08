  1. استانها
افزایش شمار مبتلایان به تب دنگی در هرمزگان به ۲۶ نفر

بندرعباس-معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰۰ نمونه گیری صورت گرفته، که از این تعداد، ۲۶ مورد مثبت در شهر بندرعباس گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یحیی میرزاده اظهار کرد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۵۰۰ نمونه گیری صورت گرفته، که از این تعداد، ۲۶ مورد مثبت در شهر بندرعباس گزارش شده است و تاکنون هیچ گونه مرگ و میر ناشی از بیماری تب دنگی در استان گزارش نشده است.

وی هشدار داد: پشه آئدس ناقل تب دنگی است و تنها راه مؤثر مقابله با آن، حذف محل‌های تخم‌ریزی این پشه مانند آب‌های راکد کولرهای آبی، زیرگلدان‌ها، لاستیک‌های فرسوده و چاله‌های آسانسور است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: پشه آئدس در روز خونخواری می‌کند و بیشترین زمان گزش آن صبح زود و هنگام غروب خورشید است.

میرزاده افزود: تب دنگی از طریق تماس مستقیم یا تنفس منتقل نمی‌شود و تنها راه انتقال، نیش پشه آلوده است.

وی به شهروندان توصیه کرد: در صورت بروز علائم تب دنگی شامل تب بالا، سردرد شدید، درد عضلات و مفاصل و جوش‌های پوستی، بلافاصله به مراکز درمانی مراجعه کنند.

