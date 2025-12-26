آخرین وضعیت تاسیس شهرک تخصصی پوشاک در تهران

حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه اندازی شهرک تخصصی پوشاک در تهران اظهار کرد: شهرک‌های صنعتی برای ساماندهی صنوف و ایجاد مکان‌های مناسب برای فعالیت آن‌ها ایجاد شده‌اند. بخشی از صنوف ما توانسته‌اند در این شهرک‌ها مستقر شوند، اما همچنان مشکلات متعددی وجود دارد. واقعیت این است که آمادگی لازم برای رفع مشکلات هنوز به‌طور کامل وجود ندارد.

وی افزود: امروز شاهدیم که شهرک‌های صنعتی با چالش‌های متعددی از جمله تأمین گاز، برق و آب دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به اتفاقاتی که سال گذشته در تأمین زیرساختها رخ داد، تقریباً اکثر شهرک‌های صنعتی از روند فعلی رضایت نداشتند. اگر هدف ما ساماندهی صنوف و فراهم کردن امکان فعالیت آن‌ها در مکان مناسب است، باید شرایطی فراهم شود که افراد فعال در شهرک‌ها تحت فشارهای مختلف قرار نگیرند.

رستگار تاکید کرد: اگر صنوف بتوانند در یک مکان ساماندهی شوند که امکانات لازم در اختیارشان باشد، می‌توانند فعالیت بهتری داشته باشند. اما متأسفانه اکثر شهرک‌های صنعتی با کمبود برخی انرژی‌ها و زیرساخت‌های اساسی برای فعالیت مواجه هستند. برطرف شدن این مشکلات قطعاً می‌تواند کارایی شهرک‌ها را افزایش دهد.

رئیس اتاق اصناف تهران گفت: مسئولان مربوطه باید توجه کنند و در صورت تمایل به انتقال یک واحد صنفی به مکان مناسب، جوانب آن را به‌طور کامل بسنجند. در حال حاضر چند صنف در آمادگی لازم برای اجرایی شدن این طرح را دارند اما انتظار ما این است که مسئولان اجازه دهند این برنامه‌ها به مرحله اجرا برسد.

گفتنی است، بیش از ۱۰ سال است که وعده راه اندازی شهرک تخصصی پوشاک داده شده اما همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. قرار بود با ایجاد این شهرک حدود ۳ هزار تولیدی پوشاک از شهر تهران خارج شوند.