به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه نوروز ۱۴۰۵، بازار پوشاک در نقاط مختلف شهرها، به‌ویژه تهران، حال‌وهوای ویژه‌ای دارد. با وجود شلوغی محسوس در مراکز خرید و خیابان‌های منتهی به بازارها در حالی که تنها یک ماه تا شروع سال نو باقی مانده، وضعیت فروش پوشاک در مقایسه با سال قبل با کاهش معناداری روبه‌رو بوده است. این کاهش را فعالان صنفی و فروشندگان، علاوه بر شرایط اقتصادی حاکم، با ناتوانی نسبی قدرت خرید خانوارها در برابر افزایش قیمت کالاها مرتبط می‌دانند.

در بازارهای سنتی و مدرن شهرها، به‌ویژه در مراکز فروش پوشاک، ازدحام جمعیت از ساعات میانی روز به بعد کاملاً مشهود است. خانواده‌ها با هدف دیدن مدل‌های جدید، مقایسه قیمت‌ها و گرفتن تخفیف‌های ویژه شب عید وارد فروشگاه‌ها می‌شوند. ویترین‌ها پر از مدل‌های بهاره است و تبلیغات تخفیف‌های مناسبتی در گوشه‌وکنار دیده می‌شود. با این حال، برخلاف انتظار بسیاری از کسبه، این رفت‌وآمد گسترده به معنی فروش بالا نیست.

یکی از فروشندگان پوشاک مردانه در بازار بزرگ تهران به خبرنگار مهر می‌گوید: «جمعیت نسبت به پارسال بیشتر است، مردم می‌آیند، نگاه می‌کنند، قیمت می‌گیرند، اما وقتی نوبت به خرید می‌رسد، اغلب می‌گویند فعلاً می‌رویم فکر می‌کنیم. فروش قطعی خیلی پایین آمده است.»

فروشنده دیگری در یکی از مراکز خرید تجریش نیز اظهار می‌کند: «قبلاً این موقع از سال، مشتری‌ها خرید قطعی بیشتری داشتند. الآن بیشتر از اینکه جنس بخرند، دنبال مناسب‌ترین قیمت هستند.»

رشد قیمت‌ها و شکاف با قدرت خرید

یکی از موضوع‌های اصلی که فروشندگان و خریداران به آن اشاره می‌کنند، افزایش قیمت پوشاک نسبت به سال گذشته است. هزینه تولید، قیمت مواد اولیه، دستمزد نیروی کار و اجاره‌بهای مغازه‌ها همه تحت تأثیر تورم سال‌های اخیر بوده‌اند. همین عوامل باعث شده‌اند که قیمت تمام‌شده لباس‌های مختلف نسبت به پارسال بالاتر باشد.

طبق آمار رسمی، تورم پوشاک در دی‌ماه در بخش تورم ماهانه حدود ۵ درصد، در بخش تورم نقطه به نقطه حدود ۴۹.۲ درصد و در بخش تورم سالانه حدود ۳۸.۱ درصد بوده است. این اعداد نشان می‌دهند که قیمت پوشاک نسبت به همین ماه در سال قبل تقریباً ۵۰ درصد افزایش داشته و نسبت به ابتدای سال تا دی‌ماه نیز نزدیک به ۴۰ درصد رشد قیمت را تجربه کرده است. این میزان افزایش در حالی رخ داده که درآمد خانوارها و قدرت خرید آن‌ها به همان نسبت افزایش نداشته، یا لااقل هماهنگ با نرخ رشد قیمت‌ها نبوده است.

فروشنده‌ای در خیابان جمهوری اسلامی تهران به خبرنگار مهر می‌گوید: «قیمت پارچه و سایر هزینه‌های تولید واقعاً زیاد شده، مجبوریم قیمت‌ها را بالا ببریم. اما این قیمت‌ها برای بیشتر مشتری‌ها سنگین است، مخصوصاً وقتی می‌بینند حقوق و درآمدشان تغییر زیادی نکرده.»

گلایه‌های خریداران و آینده بازار

در میان مشتریانی که در بازار حضور دارند نیز صدای نگرانی بابت وضعیت اقتصادی شنیده می‌شود. بسیاری از خانواده‌ها می‌گویند امسال نمی‌توانند مانند سنوات گذشته خریدهای گسترده‌ای برای شب عید انجام دهند.

یک شهروند که برای خرید لباس فرزندانش به بازار آمده، به خبرنگار مهر می‌گوید: «هر سال لباس نو برای عید می‌خریم، ولی امسال مجبوریم خیلی انتخاب‌هایمان را محدود کنیم. لباس‌های خیلی خوب را می‌بینیم، ولی بودجه‌مان جواب نمی‌دهد.»

دیگری می‌افزاید: «قیمت‌ها خیلی بالا رفته، نسبت به پارسال خیلی فرق کرده. سعی می‌کنیم فقط اقلام ضروری بخریم.»

این بازخوردها نشان می‌دهند که تورم پوشاک و افزایش هزینه‌ها باعث شده اولویت خرید بسیاری از خانواده‌ها به کالاهای ضروری‌تر تغییر کند یا حجم خرید برای شب عید کاهش یابد.

فروشندگان در پاسخ به کاهش فروش، تلاش کرده‌اند با ارائه تخفیف، بسته‌های پیشنهادی و تنوع کالاهای ارزان‌تر مشتری‌ها را تشویق به خرید کنند. تخفیف‌های ۱۰ تا ۳۰ درصدی در برخی مغازه‌ها دیده می‌شود، ولی فعالان این حوزه معتقدند تخفیف‌های فعلی چندان تأثیری در افزایش چشمگیر فروش نداشته‌اند.

یکی از فروشندگان در تجریش می‌گوید: «ما تخفیف گذاشتیم، ولی هنوز هم مشتری‌ای که بیاید و لباس بخرد نسبت به پارسال کمتر شده. مردم خیلی دقیق قیمت می‌پرسند، مقایسه می‌کنند و در نهایت شاید با یک یا دو قلم خرید بروند.»

در مراکز خرید مدرن نیز برنامه‌های ویژه برای شب عید دیده می‌شود، از جمله هدایای کوچک یا بسته‌های تشویقی برای خریدهای بالای مبلغ مشخص، اما فروشندگان اعتقاد دارند این اقدامات بیشتر برای جذب مشتری از لحاظ ظاهری مؤثر بوده تا افزایش محسوس فروش.

فعالان صنفی امیدوارند که با نزدیک‌تر شدن به روزهای پایانی سال و پرداخت حقوق و عیدی کارمندان و کارکنان، بخشی از رکود فعلی بازار پوشاک جبران شود. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که اوج فروش پوشاک معمولاً در دهه آخر اسفند است، زمانی که حجم خرید خانوارها به حداکثر می‌رسد.

با این حال، وضعیت فعلی اقتصادی و درآمد خانوارها باعث شده که پیش‌بینی برای فروش امسال محتاطانه‌تر باشد. بسیاری از کسبه معتقدند حتی اگر در روزهای پایانی سال فروش تا حدودی افزایش یابد، احتمالاً مجموع فروش بازار پوشاک در نوروز ۱۴۰۵ نسبت به سال گذشته کمتر خواهد بود.

به گزارش مهر، بازار پوشاک این روزها تصویری دوگانه دارد؛ از یک سو، خیابان‌ها و مراکز خرید مملو از مشتریانی است که برای دیدن لباس‌های نو به بازار آمده‌اند و از سوی دیگر، فروشندگان از کاهش محسوس فروش نسبت به سال گذشته و عدم تناسب بین افزایش قیمت‌ها و قدرت خرید مردم گلایه دارند.

آمار تورم پوشاک در دی‌ماه، با نزدیک به ۵۰ درصد رشد نقطه به نقطه و بیش از ۳۸ درصد رشد سالانه، نشان می‌دهد که قیمت‌ها بسیار افزایش یافته‌اند، در حالی که قدرت خرید خانوارها به همان نسبت رشد نداشته است. این شکاف باعث شده بسیاری از خریداران خریدهای خود را به تأخیر بیندازند، کم‌تر کنند یا بیشتر به کالاهای ارزان‌تر روی بیاورند.

در نهایت، شلوغی بازار شب عید در ظاهر می‌تواند نشان‌دهنده رونق باشد، اما واقعیت پشت پرده، کاهش فروش واقعی و چالش‌های اقتصادی خریداران و فروشندگان است؛ چالش‌هایی که پیش‌بینی می‌شود بخش عمده‌ای از آن در هفته‌های آینده و با نزدیک‌تر شدن به نوروز بهتر روشن شود.