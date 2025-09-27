جزییات تفاهم شهرداری تهران و اتاق اصناف

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد محمدعلینژاد معاون شهردار تهران، درباره جزئیات تفاهم اخیر شهرداری تهران و اتاق اصناف اظهار کرد: تفاهمنامه مذکور در حضور شهردار تهران با رئیس اتاق اصناف طی جلسهای منعقد شد.
وی درباره موضوع تفاهمنامه شهرداری تهران و اتاق اصناف افزود: موضوع تفاهمنامه، همکاری مشترک برای احداث مجتمعهای صنفی تخصصی در قالب پروژههای مشارکتی است.
محمدعلینژاد با اشاره به قوانین بالادستی بیان کرد: بر اساس بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداریها و همچنین مصوبه سال ۱۳۹۰ شورای شهر، شهرداری تهران در کنار اتاق اصناف، نقش مؤثری در ساماندهی صنوف و مشاغل ایفا خواهد کرد.
وی با اشاره به ظرفیت چشمگیر اقتصادی اصناف و مشاغل خرد و کلان گفت: ساماندهی مشاغل در کنار ایجاد ظرفیت خدمترسانی مطلوبتر به شهروندان، بهبود محیط کسبوکار بخش خصوصی، تعاونی و افزایش سرمایهگذاری را در پی خواهد داشت.
معاون شهردار تهران درباره نحوه تعریف پروژههای مشارکتی ادامه داد: مقرر شد، کارگروهی با محوریت سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی و عضویت اتاق اصناف و مجموعههای مرتبط شهرداری از جمله شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر، نقشه راه تفاهم اخیر را تدوین کند.
محمدعلینژاد در توضیح درباره جلسه تفاهم نامه با اشاره به تقدیر کسبه بازار بزرگ تهران و اتاق اصناف از شهرداری تهران، اظهار کرد: در این جلسه نمایندگان اصناف و بازار تهران از شهردار بابت نقشآفرینی در بازسازی خسارات جنگ و ارائه خدمات شهری به شهروندان قدردانی کردند.
وی در پایان یادآور شد: پس از انعقاد تفاهمنامه مورد اشاره، نمایندگان اصناف مختلف به بیان مسائل، دغدغهها و چالشهای فعالیتهای خود نیز پرداختند.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با اشاره به ادامهدار بودن جلسات با نمایندگان اصناف گفت: مدیریت شهری بر اساس دستور شهردار تهران و ظرفیتهای موجود، تسهیل گری فعالیتهای خانواده بزرگ اصناف را دنبال میکند.
