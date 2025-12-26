به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع سوری گزارش‌های مربوط به توافق جدید دمشق با نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) را تکذیب کردند، این در حالی است که قسد اعلام کرده در تلاش است تا از شکست توافق قبلی با دولت سوریه در مورد ادغام نیروهایشان در نهادهای دولتی جلوگیری کند.

«عباده کوجان» معاون وزیر اطلاع رسانی سوریه در این خصوص گفت که «تماس‌ها با نیروهای دموکراتیک سوریه در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است و گزارش‌های منتشر شده درباره توافق قریب‌الوقوع بین دو طرف یا وجود فشار آمریکا بر دولت سوریه برای پیشروی در این مسیر، نادرست است».

کوجان توضیح داد که «موضع دمشق روشن و قاطع است و آنها پیشنهادهای سازنده‌ای ارائه داده‌اند، اما نیروهای دموکراتیک سوریه در اجرای آنها تعلل می‌کنند».

«احمد موفق زیدان» مشاور رسانه‌ای احمد الشرع، رئیس جمهور خودخوانده سوریه هم اظهار داشت: «گزینه‌ها با نیروهای دموکراتیک سوریه محدود شده است و این نیروها باید مسئولیت عدم پایبندی به آنچه در حضور ترکیه و آمریکا را امضا کرده اند، بپذیرند.»

در مقابل، «مظلوم عبدی» فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه روز پنجشنبه تأکید کرد که «تمام تلاش ممکن برای جلوگیری از شکست توافق منعقد شده با دمشق» انجام خواهد شد.

فرمانده قسد در عین حال مطالبه «تمرکززدایی» دوباره در سوریه را خواستار شد؛ موضوعی که دولت سوریه با آن مخالف است و استدلال می‌کند که با مفاد توافق دهم مارس که بر تمامیت ارضی سوریه تأکید دارد، در تضاد است.